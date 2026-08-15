官恩娜攜中法混血老公一家四口遊法 熱褲騷逆天長腿驚艷網民
撰文：薯條
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現年47歲的官恩娜（Ella）自2015年結婚淡出幕前後，專心相夫教子，但不時在社交平台分享生活點滴。近日她與中法混血老公及一對子女飛法國度假，不僅大晒美照展示迷人身段與修長美腿，更公開了自己的旅遊願望清單。
47歲官恩娜黑色背心熱褲大騷逆天長腿
從分享的照片可見，官恩娜身穿黑色短版背心搭配蕾絲邊黑色熱褲，腳踏人字拖並戴上太陽眼鏡，整體造型清爽又隨性。保養得宜的她身材依然纖瘦，一身休閒打扮大騷逆天長腿與平坦小腹，少女感爆棚。
偕中法混血老公與子女一家遊法
官恩娜早前亦上載了一家人的溫馨合照，中法混血醫生老公Juan-Domingo Maurellet（毛諾理）與一對子女同框亮相，場面相當溫馨融洽。除了溫馨全家福外，官恩娜亦貼出子女的背影照，女兒戴著彩色花朵草帽搭配牛仔連身裙，兒子則穿上粉紅襯衫配藍色短褲，穿搭精緻又有度假風情。
曝光旅遊願望清單
此外，官恩娜還在限時動態晒出「旅遊願望清單」，圖中顯示她已在法國、韓國、美國、意大利、日本及紐西蘭等多個地方打勾，足跡遍布全球。看來她已經解鎖了多國景點，並隨時準備啟程探索清單上的下一站旅程。