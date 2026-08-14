洪金寶烈日下商演難掩痛苦表情　高麗虹露腰裝民族服驚艷全場

現年74歲的「大哥大」洪金寶近日攜家帶眷，與太太高麗虹、兒子洪天明、新抱周家蔚及兩名孫兒，舉家前往湖北恩施出席商業活動兼旅遊。從流出的影片可見，洪金寶的身形比起今年4月出席金像獎時的暴瘦模樣，已明顯復胖，重現昔日招牌的圓潤富態。不過由於年事已高加上雙腿行動不便，他出入大多需要靠輪椅代步，步履也顯得緩慢發顫，需要身旁人員小心攙扶。

洪金寶攜家人出遊。（抖音@Michael）

洪金寶頂烈日表演

洪金寶當日展現出國寶級影星的極高敬業精神，據知當地氣溫高達攝氏30度以上、悶熱難耐，但他為了工作需要，依然頂著烈日穿上厚重的表演禮服，咬牙堅持完成寫大字及打鼓等表演。酷熱與厚重衣物的雙重折磨下，年邁的大哥大難掩辛苦疲態、露出些許痛苦表情，讓不少在場觀眾與粉絲看了既佩服又心痛。

洪金寶身穿民族服飾現身湖北恩施。（抖音@恩呢）

難掩痛苦表情。（抖音@恩呢）

高麗虹露小蠻腰放閃

相較於洪金寶的蒼老疲態，全程陪伴在側的61歲太太高麗虹則驚艷全場。保養得宜的高麗虹身穿暗藏巧思的露腰民族服飾，完美展示出平坦零贅肉的小蠻腰，顏值與身形皆處於巔峰狀態，舉手投足間滿是「少女感」。除了凍齡美貌吸睛，高麗虹對丈夫的悉心照料更是令人動容，她不僅全程耐心地配合洪金寶的步伐細心攙扶，兩人合照時更默契十足地比起「大心」手勢，這對圈中模範夫妻的深厚感情與溫馨互動，瞬間成為網民熱議的焦點。