76歲奚秀蘭氣質近照曝光　當年7千元嫁富少老公無子無女恩愛40年

有「小調歌后」美譽的奚秀蘭於60年代出道，憑藉《偷心的人》、《阿里山的姑娘》等多首經典名曲紅遍大江南北。近日，Facebook群組「香港老歌歌迷會」分享了奚秀蘭慶祝76歲生日的相片，雖然她早已淡出舞台多年，相中的她雖然滿頭銀髮，但保養得宜、氣質高雅且展露出幸福笑容。據悉，這頓豐盛的生日大餐由其丈夫謝嘉亮悉心安排，而奚秀蘭的久違現身，亦再次勾起大眾對她當年一段動人豪門抗婚史的回憶。



奚秀蘭於上世紀60年代出道，素有「小調歌后」美譽。（《故鄉情》MV截圖）

謝嘉亮僅剩7千元仍堅持娶妻

奚秀蘭的丈夫謝嘉亮是著名百年金店「謝利源」家族成員。當年二人經由奚秀蘭的兄長介紹認識，謝嘉亮對她一見鍾情，首次約會便大膽邀請她一同到教會及別墅游泳。

近日Facebook群組「香港老歌歌迷會」分享了奚秀蘭慶祝76歲生日的相片。（Facebook截圖）

76歲奚秀蘭近照曝光。（Facebook圖片）

然而，這段迅速升溫的戀情卻遭到謝父（老爺）的強烈反對，謝父認為兒子與女明星談戀愛不應認真，更提出奚秀蘭婚後絕不能再登台獻唱，以免外人誤會「謝家養不起媳婦」。為逼使兒子分手，謝父甚至狠心將謝嘉亮逐出家族生意，令其存款一度只剩7,000港元。

即便謝嘉亮失去了豪門繼承權，奚秀蘭依然無懼貧富，堅定選擇嫁給對方，並堅持在教堂立下誓約，證明兩人的感情絕非建立於名利之上。

奚秀蘭獲老公謝嘉亮悉心安排生日晚宴在澳門。（Facebook圖片）

老爺曾預言「一年內必離婚」

奚秀蘭曾在訪問中透露，當年老爺並不看好這段婚姻，甚至當面斷言：「最多半年，或者一年佢哋就會離婚！」沒想到兩人數十年來情比金堅，老爺最終被他們的真心與堅持徹底打動，不僅完全接納了這位媳婦，更受兩人影響受洗成為基督徒。

雖然奚秀蘭滿頭銀髮，但行為舉止依然十分氣質高雅。（Facebook圖片）

奚秀蘭更幽默分享，老爺晚年看到他們結婚多年依然恩愛，還笑著拍拍謝嘉亮的肩膀說：「都係娶番個高嘅好！」（笑指因老爺第三任妻子也是高妹），展現出一家人後來融洽歡樂的關係。

奚秀蘭保養得宜，氣質高雅且展露出幸福笑容。（Facebook圖片）

奚秀蘭於1984年代表香港藝人首次登場「春節聯歡晚會」（春晚），並且演唱《阿里山的姑娘》、《花兒為什麼這樣紅》等多首經典名曲。（網上圖片）

結髮逾40年無子無女依然恩愛

婚後的奚秀蘭信守承諾淡出幕前，專心學習打理家務及做生意，給予丈夫無限支持。兩人結髮超過40年，至今依然恩愛如昔。

奚秀蘭婚後便淡出舞台，更坦然面對丈夫先天不育，結髮逾40年依然恩愛如初。（網上圖片）

提及兩人結婚多年未有生兒育女的原因，奚秀蘭曾大方透露，原來是丈夫謝嘉亮有先天性問題影響生育：「我先生結婚第一年知道（生育問題）後好傷心，喊晒話將來老咗冇人送終。我同佢講：『你生仔係為咗有人送終？我哋先係老夫老妻，會一直互相陪伴。』」

雖然沒有子嗣，但奚秀蘭坦然面對，用真摯與包容陪伴丈夫走過人生高低，這段攜手共度四十載的婚姻，成為娛樂圈中一段佳話。