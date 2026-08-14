許瑋甯深夜突PO黑白照 當媽1年罕吐育兒心聲 自揭「最大變化」
撰文：TVBS新聞網
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女星許瑋甯在2021年與邱澤宣布結婚喜訊，並在去年順利誕下愛子，升格為新手媽媽。產後依舊保持纖細緊實身材的她，狀態令人讚嘆不已。
8月13日晚間，她突然在個人社群曬出數張黑白照片，分享升格媽媽一年後的身材變化。
曬黑白照秀結實身材 許瑋甯自曝升格媽媽後「身材變化」
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許瑋甯昨晚一口氣在限動發出三張照片，畫面中她秀出結實的手臂線條與極為緊致的腹部。她更以英文幽默寫下：
If you have…….a one year old son……Then you will become……
打趣表示這身結實的肌肉，完全是日常抱娃育兒所鍛鍊出來的成果。
許瑋甯與邱澤結婚以來態度始終相當低調，兩人去年在社群證實愛子誕生，直到年底補辦婚宴時，兒子才首度公開亮相。平日極少在社群平台分享「育兒日常」的她，這次難得透過限時動態，讓大家一窺她升格新手媽媽後的真實生活點滴。
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