邱澤許瑋甯婚禮「萬年高中生」全身黑衫赴宴被批蠢貨 罕見反擊
演員邱澤與許瑋甯在結婚四年後，終於在11月28日補辦了盛大的婚宴，現場星光熠熠，柯震東也是座上賓之一。
然而，婚宴結束後，柯震東的穿著卻意外在社交平台上引發爭議，甚至有網友出言諷刺。面對酸言酸語，柯震東本人選擇親自發聲回擊，瞬間吸引大量網友圍觀討論。
婚宴穿「黑」惹議 柯震東高EQ反擊
近日，一名網友在臉書上對柯震東婚宴當天的黑色穿搭表達不滿，直言不諱地批評：「喜事還穿黑。蠢貨。」
面對這帶有攻擊性的留言，柯震東也忍不住親自留言回嗆，展現高EQ與犀利的一面：
你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。
隨後，柯震東將這段對話截圖分享至Threads，引來大批網友留言朝聖。
許多人紛紛表示支持，認為網友的批評過於守舊且多管閒事：
「不能穿黑色是還活在什麼古代嗎？」
「難道是要穿得像紅包一樣才叫尊重主人家嗎？」
「這個婚禮大家焦點是不是放錯人了，你好像比較紅耶。」
也有不少網友被柯震東的回應逗笑：
「超好笑，超嗆。」
「好派，笑死。」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】