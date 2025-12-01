邱澤許瑋甯婚禮「萬年高中生」全身黑衫赴宴被批蠢貨　罕見反擊

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

演員邱澤與許瑋甯在結婚四年後，終於在11月28日補辦了盛大的婚宴，現場星光熠熠，柯震東也是座上賓之一。

然而，婚宴結束後，柯震東的穿著卻意外在社交平台上引發爭議，甚至有網友出言諷刺。面對酸言酸語，柯震東本人選擇親自發聲回擊，瞬間吸引大量網友圍觀討論。

邱澤許瑋甯台北大婚楊丞琳缺席　疑因閨蜜嫁初戀揭三人複雜情史邱澤補擺喜酒抱3個月大囝囝現身　許瑋甯拋胸扭腰「勾」實老公

婚宴穿「黑」惹議　柯震東高EQ反擊

近日，一名網友在臉書上對柯震東婚宴當天的黑色穿搭表達不滿，直言不諱地批評：「喜事還穿黑。蠢貨。」

柯震東在邱澤許瑋甯婚禮上與新娘許瑋甯的合照（Instagram@kaikaiko）

面對這帶有攻擊性的留言，柯震東也忍不住親自留言回嗆，展現高EQ與犀利的一面：

你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。

隨後，柯震東將這段對話截圖分享至Threads，引來大批網友留言朝聖。

邱澤與許瑋甯補辦婚宴後掀起話題，柯震東因穿黑色出席遭網友罵「蠢貨」，他則罕見動怒回覆網友。（Threads@kaikaiko）

更多柯震東的相片：

+21

許多人紛紛表示支持，認為網友的批評過於守舊且多管閒事：

「不能穿黑色是還活在什麼古代嗎？」
「難道是要穿得像紅包一樣才叫尊重主人家嗎？」
「這個婚禮大家焦點是不是放錯人了，你好像比較紅耶。」

也有不少網友被柯震東的回應逗笑：

「超好笑，超嗆。」
「好派，笑死。」

王力宏前妻李靚蕾回來了　現身「世紀婚禮」　聞幸福誓詞似有感觸邱澤許瑋甯婚禮｜超感人「至死不渝」誓詞全文　新娘聽到當場淚崩女星婚禮星光熠熠如金馬獎現場　影后做證婚人　蕭敬騰夫婦也到場41歲視后4年前與圈中男神結婚　IG忽然曬「BB腳」宣佈榮升人母九把刀15年心血結晶《功夫》電影版劇照曝光　由這萬年高中生主演

延伸閱讀：

《加油吧威基基》高媛熙突離婚！「未登記婚姻」掀熱議

首爾聖水洞時尚活動唯一受邀的台灣藝人　壯壯緊身馬甲雪乳蹦出超吸睛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

柯震東
台灣藝人動向
邱澤
許瑋甯
婚禮
台灣
聯合新聞網