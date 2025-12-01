邱澤許瑋甯婚禮「萬年高中生」全身黑衫赴宴被批蠢貨　罕見反擊

演員邱澤與許瑋甯在結婚四年後，終於在11月28日補辦了盛大的婚宴，現場星光熠熠，柯震東也是座上賓之一。



然而，婚宴結束後，柯震東的穿著卻意外在社交平台上引發爭議，甚至有網友出言諷刺。面對酸言酸語，柯震東本人選擇親自發聲回擊，瞬間吸引大量網友圍觀討論。

婚宴穿「黑」惹議 柯震東高EQ反擊

近日，一名網友在臉書上對柯震東婚宴當天的黑色穿搭表達不滿，直言不諱地批評：「喜事還穿黑。蠢貨。」

柯震東在邱澤許瑋甯婚禮上與新娘許瑋甯的合照（Instagram@kaikaiko）

面對這帶有攻擊性的留言，柯震東也忍不住親自留言回嗆，展現高EQ與犀利的一面：

你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。

隨後，柯震東將這段對話截圖分享至Threads，引來大批網友留言朝聖。

邱澤與許瑋甯補辦婚宴後掀起話題，柯震東因穿黑色出席遭網友罵「蠢貨」，他則罕見動怒回覆網友。（Threads@kaikaiko）

許多人紛紛表示支持，認為網友的批評過於守舊且多管閒事：

「不能穿黑色是還活在什麼古代嗎？」

「難道是要穿得像紅包一樣才叫尊重主人家嗎？」

「這個婚禮大家焦點是不是放錯人了，你好像比較紅耶。」



也有不少網友被柯震東的回應逗笑：

「超好笑，超嗆。」

「好派，笑死。」



