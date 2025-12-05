邱澤許瑋甯婚禮前緋聞女友沒出席 被逼問尷尬回應：我沒收到喜帖
【邱澤許瑋甯婚禮】張鈞甯擔任「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展— 瓦爾德米勒到克林姆」聲音導覽員。她2019年與邱澤爆出秘戀，最後不了了之。
如今被問11月28日邱澤婚禮，先禮貌性模糊帶過「我像空姐天天飛來飛去」，也沒收到喜帖，發現閃不掉，才開口：
我知道他結婚了，非常恭喜祝福。
至於與現任導演男友柯汶利的婚期，她再次強調「我對自己的工作比較有野心」。
邱澤和張鈞甯當時被拍到共遊，消息曝光後，邱澤很大方表白「努力追求中，請大家給祝福」，結果張鈞甯以「感謝抬愛」回應，被解讀打臉，而她也強調享受工作，這段戀情也沒能再延續下去。
此後邱澤與許瑋甯拍電影陷熱戀，4年前登記，育有1子Ian，上月28日補辦婚禮。
今張鈞甯被問邱澤婚禮，人家都結婚了很幸福，再聊他也很怪，所以媒體問「上周有個世紀婚禮，有注意到嗎」，她起初裝迷糊：「20幾號開始飛，反正我記得我連飛5天，飛到我開始懷疑人生，覺得我自己到底職業是空姐還是演員？就一直在飛不同的地方，所以沒有關心。」
但大家沒要放過她的意思，張鈞甯只好接招：「哦，我知道我知道他結婚了，非常恭喜祝福這個部分，我覺得也好像也不用特別去說什麼這樣子。」那何時跟男友柯汶利辦婚禮？張鈞甯語氣堅定：「還不知道，目前還是先把手頭上的工作先忙完。」至於嚮往的婚禮是否有了藍圖，則說：
一直好像都不是這種個性的人，我對自己的工作好像比較有野心、有藍圖。
《默殺》在台灣上映，屆時宣傳會不會手牽手現身？她說：「也不用吧，我們那個電影是一個這麼嚇人的題材，走類型的路線。」
