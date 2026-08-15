韓馬利杜燕歌移居中山10蚊炮製四餸一湯　曾遭洗劫一度三餐不繼

資深藝人韓馬利與老公杜燕歌近年移居中山過着半退休生活，住在裝潢典雅貴氣的豪宅中。日前好友林韋辰登門探訪，杜燕歌更親自下廚招待，令人驚喜的是，他僅花了10元人民幣購買白菜、豆腐、豬肉及雞蛋等簡單食材，便輕鬆炮製出蝦米菜心、京葱燒豆腐、酸辣薯仔絲等「四餸一湯」，貼地又超值的高超廚藝讓網民大讚生活相當慳家。

韓馬利與杜燕歌結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）

韓馬利與杜燕歌近年享受著半退休生活！（韓馬利@FB）

杜燕歌挑戰預算10蚊煮一餐。（小紅書@香港演員林韋辰）

杜燕歌曾遭洗劫兼凍結戶口生活艱苦

雖然如今生活優哉游哉，但杜燕歌過去曾嘗盡人生苦辣。他在飯局中提起當年初到香港時，曾在船廠打工「鏟鐵鏽」致中暑兼嚴重曬傷，轉到五金廠後又不幸被機器傷及胸口。後來移民澳洲，他更一日打四份工兼任普通話教師、調酒師及酒吧歌手等，未料某天放工回家竟遭賊人洗劫一空，甚至因身份文件被盜用而遭銀行凍結戶口，一度三餐不繼、看盡人情冷暖。

杜燕歌曾移居澳洲。（小紅書@香港演員林韋辰）

家中被洗劫一空。（小紅書@香港演員林韋辰）

韓馬利精於投資買磚頭變隱形富婆

歷經事業與人生的起起落落，杜燕歌於1989年與韓馬利結為夫妻相伴至今。兩人當年於澳洲生活期間，韓馬利曾不幸遭遇流產，隨後二人協議不再生育，並認了好友許紹雄的獨女許惠菁為契女。投資有道的韓馬利多年來精於買「磚頭」保值，在香港、內地及泰國均持有物業，堪稱圈中「隱形富婆」，如今夫妻倆攜手走過風雨，在內地共度甜蜜的二人世界，生活踏實而幸福。