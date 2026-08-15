愛回家之三代同糖｜吳若希手袋驚現怪手　AI畫面疑穿崩：高科技

TVB全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》宣傳初期，官方曾特別介紹片頭以真人配合AI生成「夢幻繽紛場景」作為賣點。豈料劇集播出後，卻屢次被眼利網民發現「AI生成」畫面，繼早前Cafe Bar場景被指背景極具「AI合成感」後，吳若希手持手袋的一幕再出現穿崩位，畫面竟憑空出現一隻「怪手」，引發網民熱烈討論！



車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

《三代同糖》這個AI背景有點特別，當時引起了網民熱議。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

吳若希手袋驚現生硬「怪手」

早前《愛‧回家》的餐廳招牌字體被指充滿濃厚的AI生成風格，演員與背景環境之間合成痕跡極為明顯。

第三集中突破性運用的AI技術，帶來了新的視覺衝擊。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

而在另一段Cafe Bar片段中，網民發現吳若希手持手袋登場時，袋面上赫然出現一隻輪廓生硬、手指數量混亂且呈黏連狀態的「怪手」。隨後當吳若希將自己的真手拍落手袋時，竟與該隻「怪手」在畫面上完全重疊，畫面極似靈異片段。

吳若希出場驚現「怪手」。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

吳若希出場驚現「怪手」。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

吳若希出場驚現「怪手」。(《愛‧回家之三代同糖》截圖)

網民圍觀「高科技」

不少觀眾直言劇組過度依賴AI技術，反而失去了原本處境喜劇的溫馨與歡笑，甚至有網民已經將找AI當做睇《愛‧回家》的必備任務。

網民熱議輯錄：

「靈異Sitcom！」

「大台覺得呢啲叫高科技。」

「其實啲AI景係咪專登整假啲，俾觀眾知道佢係AI?」

「老人台係咁新潮㗎啦」

