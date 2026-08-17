楊千嬅歎廣州地道美食尋童年回憶　現身快閃展粉絲合照有求必應

楊千嬅近日帶同《LIVE MY LIFE》世界巡迴演唱會登陸廣州站，在忙於密集排練與演出之餘，特別抽空化身「覓食達人」拍攝日常美食探店Vlog，親臨當地知名老字號麵店「吳財記」體驗地道飲食文化。



楊千嬅親臨當地知名老字號麵店「吳財記」體驗地道飲食文化。（小紅書＠LIVE MY LIVE）

楊千嬅挑戰壓竹昇麵包雲吞

在分享的片段中，楊千嬅坐上竹竿嘗試壓製傳統竹昇麵，笑言自己有一定磅數，擔心竹竿負荷太重，壓了一會後更大呼疲倦；隨後她又跟師傅學習包雲吞，獲讚成品媲美大師級。完成一輪「體力勞動」後，千嬅坐定定品嚐熱氣騰騰的雲吞麵，直言在街頭風味中尋回小時候的回憶與煙火氣。不過，歌迷看到她吃雲吞的場面，卻笑言不自覺想起她主演的經典恐怖電影《餃子》，大呼「怕怕」！

楊千嬅挑戰壓竹昇麵包雲吞。（小紅書@LIVE MY LIVE）

影片上線短短時間，留言區湧入大量兩地歌迷，香港網民紛紛留言表示「睇完好想去廣州跟足千嬅路線打卡」、「天后推介美食必定要試」；內地粉絲亦熱情推薦本地隱藏美食，邀請她下次巡演再深度遊玩。

楊千嬅挑戰壓竹昇麵包雲吞。（小紅書@LIVE MY LIVE）

楊千嬅現身快閃店與歌迷近距離互動

除了探店尋找美食外，恰逢廣州天環廣場開設了楊千嬅原創IP Am'miri紫色主題快閃展。巡唱期間，商場循環播放其經典金曲，滿場紫色裝置充滿專屬儀式感。千嬅前往打卡時直言被滿場紫色浪漫氛圍治癒，期間偶遇不少歌迷，她全程展現親切作風，對合照要求「有求必應」，零距離感大獲網民讚賞。

楊千嬅現身快閃店與歌迷近距離互動。（小紅書@Ruby_LR）