谷愛凌被爆秘撻LV三公子　滑雪女王火速KO緋聞：總是最後一個知道

中美混血滑雪女神谷愛凌（Eileen Gu）近日無辜捲入緋聞漩渦！網絡上突如其來傳出她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault「暗中撻着」，話題瞬間霸榜微博熱搜。面對這場無厘頭的網民腦補，向來率性大方的谷愛凌拒絕留有想像空間，第一時間火速在社交平台霸氣開腔，親自出馬高調闢謠！



親自出馬高調闢謠！（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌與LV公子同框睇騷。（小紅書圖片）

Lisa與LV三公子傳情變

回帶早前，BLACKPINK成員Lisa與LVMH三公子Frédéric Arnault緋聞傳足多年，雖然雙方從未公開認愛，但多次被拍到同遊及出席活動。不過近日有網民發現二人互相取消關注，男方兄長亦已取消追蹤Lisa帳號，令外界揣測戀情告終。正當外界關注Lisa情歸何處之際，內地網上就忽然傳出谷愛凌與Frédéric撻着，更令「曝谷愛凌LV三公子戀情」衝上熱搜。

Lisa與LV三公子傳情變。（微博圖片）

「曝谷愛凌LV三公子戀情」衝上熱搜。（微博截圖）

谷愛凌親自開腔闢謠

面對突如其來的緋聞，谷愛凌展現滑雪女王一貫的果斷作風，第一時間親自留言反擊：「又有新戀情？？總是最後一個知道的」，對自己無端「被拍拖」大感傻眼；隨後她更補上一句「散了散了」，乾脆利落地叫停所有不實傳聞，示意網民毋須過度揣測。

谷愛凌親自開腔闢謠。（微博截圖）

對自己無端「被拍拖」大感傻眼。（微博@青蛙公主愛凌）

曬極限運動靚相宣告生活重心在賽場

澄清緋聞後，谷愛凌更曬出一輯震撼視覺的運動寫真強勢轉移視線！相中她一時頭戴專業頭盔、身穿工裝雪褲型格立於訓練跳台，一時換上紅黑性感潛水服挑戰尾波衝浪，濕髮隨風飄揚、身姿矯健帥氣。她用最直接的行動向外界宣告，自己的重心永遠在運動場與自我挑戰之上，根本無暇理會這些憑空虛構的緋聞。

宣告生活重心在賽場。（微博@青蛙公主愛凌）