畢彼特自爆拒看色情片原因　批「世界盃球星假摔演技爛」點名尼馬

荷里活男星Brad Pitt（畢彼特）近期為宣傳新片《狂野雄心》（暫譯，Heart of the Beast）接受雜誌「Esquire」專訪。



曾憑《從前，有個荷里活》（Once Upon A Time In Hollywood）斬獲奧斯卡獎最佳男配角的他，在專訪中聊到，世界盃球星和色情片的演員演技太爛，這也是他不看色情片的原因。

畢彼特Brad Pitt（Instagram@bradpittofflcial）

更多畢彼特Brad Pitt相片：

+ 8

Pitt在訪談中直言：「我真想開一堂假摔課，因為這些傢伙（球員）演得太爛，是我見過最爛的演技之一。我知道引誘對方犯規是比賽戰術的一環，但老天，他們真的需要好好補習一下。」

他更毫不避忌，直接點名要從巴西足球巨星尼馬（Neymar）開始教起，他說：

雖然他（尼馬）在球場上的英姿有如跳芭蕾般優美，但我的天啊，他真的需要好好學學假摔。

訪談過程中他形容：「這就像某些雖然大家都能接受、但其實沒人喜歡的事情，又譬如40年代的演戲方式，女演員都會浮誇地暈倒那般。」在這段搞笑的爆料中，Pitt直呼：

爛演技真的會讓我抓狂，這也是為什麼色情片我是完全看不下去的。

延伸閱讀：安祖蓮娜祖莉告畢彼特家暴 6名孩子背景公開 這位與父親鬧翻？

+ 1

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】