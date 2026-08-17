陳曉華情斷朱敏瀚驚現「紙板人」身材　否認為情消瘦自爆瘦出腹肌

朱敏瀚與前港姐冠軍陳曉華（Hera）自2024年爆出秘戀兩年，期間一度傳出同居兼計劃外地結婚，雖然二人對外一直保持低調，但據悉因公司施壓及事業發展考量，這段感情最終未能修成正果，低調畫上句號。近日陳曉華與郭柏妍、馬國明、傅嘉莉等現身深水埗宣傳新劇《夫妻的博弈》，身形明顯暴瘦、連衣服都幾乎掛不住的她，被追問是否因「為情消瘦」時，她隨即矢口否認，力證全因拍劇操勞過度所致。

二人低調畫上句號。（資料圖片）

否認為情消瘦

陳曉華受訪時透露，自己近來忙於接拍新劇《驅魔速遞》，笑言「驅魔驅到瘦」。她坦言自己平時有日日跑步的習慣，但開劇期間沒時間睡覺又沒胃口，導致體重直線下跌，驚現「紙板人」身材。問到是否受情傷打擊，她斬釘截鐵表示純屬拍劇辛苦，反而喜見體重重返18年參選港姐時的巔峰狀態：「選港姐時51公斤，之後最高去到60公斤，所以現在不用再減，想食甚麼就食甚麼。」

否認為情消瘦。（IG@herachann）

體重重返18年參選港姐時的巔峰狀態。（IG@herachann）

自爆瘦出腹肌恨拍寫真留念

難得回復當年參選時的最佳線條，陳曉華更興奮自爆驚見腹肌重現：「瘦到有腹肌了！一直拍打戲，肌肉鍛鍊到不少」她笑言想把握暑假尾聲，一拍完劇就快閃去影一輯寫真留念，試試不同風格的靚衫大曬成果。

自爆瘦出腹肌。（IG@herachann）

身邊的郭柏妍則笑指自己最近沒劇拍、體重正常，更直言自己連磅都不敢上：「是沒需要磅，最近沒拍劇，如果拍劇就一定要減，因為攝影機好可怕，人會闊好多，會撐爆電視！」她笑言平時會靠多飲綠茶來維持健康保養。