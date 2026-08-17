功夫女足丨鄧月平爆試鏡遭周星馳當場淘汰　坦言戲份被刪無怨言

由周星馳（星爺）執導的電影《功夫女足》日前於內地上映，香港新生代女演員鄧月平（Larine）的名字出現在參演名單中，曾一度引發外界關注。然而，不少觀眾映後發現她在片中的鏡頭寥寥無幾。近日，鄧月平作客鄒凱光主持的節目《發達夜總會》，首度還原當年的試鏡經過，揭露一段從「被星爺當面拒絕」到「爭取入圍」的曲折歷程。

周星馳執導的暑期檔電影《功夫女足》正在熱映中。（IG@koktakchiu）

鄧月平試鏡弄巧成拙惹周星馳嚴肅提醒

鄧月平透露，這場試鏡之旅早於三、四年前便已展開。最初參與Casting後，因劇組隨後展開大規模海選，她一度以為自己已被淘汰。沒想到兩年後突然接獲通知，要求她即刻前往球場接受體能與球技測試，而星爺更是親臨現場坐鎮。

鄧月平坦言，星爺雖已年逾六旬，但身手靈活、親力親為，對動作要求極高。然而，急於展現特長的她卻弄巧成拙，在完成踢球測試後，她一時興起高高抬腿展示基本功，即時被星爺嚴肅提醒：「阿平啊，踢波隻腳唔可以飛高嘅。」隨後幾次嘗試她依然沒能掌握要領，反而越做越錯。鄧月平笑言，當時已察覺星爺眼中「失去光芒」，心知大事不妙。

鄧月平試鏡弄巧成拙惹周星馳嚴肅提醒。（IG@fatduckclub）

得知試鏡落選瞬間崩潰大哭

試鏡結束時，星爺當面朝她直搖頭，這一幕讓鄧月平直言「人生瞬間崩潰」。測試結束後，同場的香港女演員私下透露入圍名單中並無其名。電話中她雖強裝鎮定稱「無所謂」，但一掛斷電話便控制不住痛哭失聲，深感自己嚴重失準。 面臨淘汰邊緣，鄧月平並未就此放棄。她主動聯絡副導演及製作團隊，積極發表對角色的理解並提供造型建議，可惜起初僅換來冷淡回應。正當她打算徹底放下之際，劇組卻突然通知她前往深圳參加封閉式訓練。

鄧月平得知試鏡落選瞬間崩潰大哭。（IG@fatduckclub）

鄧月平食止痛藥特訓硬背泰文對白

在深圳長達近一個月的封閉特訓中，每日訓練時間都超過10小時。鄧月平形容，當時大家為了爭取正式角色皆拼盡全力，甚至「第一天訓練大家都是吃著止痛藥上陣」。期間她更數度萌生放棄回港的念頭。經過一週的煎熬等待，她終於獲通知試造型，最終確定飾演對手球隊「金龍隊」的一員。為了把握這得來不易的機會，她將劇組發放的所有泰文台詞死記硬背，甚至額外上網學習備用對白。談及拍攝過程，鄧月平表示金龍隊成員需連續十多天在嚴寒天氣下熬夜淋雨拍攝。她特別感激星爺的照顧，指星爺不僅為每位演員安排獨特發揮空間，自己更陪著大家一起挨凍、通宵監督拍攝。

鄧月平食止痛藥特訓硬背泰文對白。（IG@lllarine）

鄧月平坦然回應戲份被刪減

對於外界討論其戲份被大幅刪減、曝光度不足等話題，鄧月平坦然表示整隊演員的鏡頭都有所調整，不希望自己的回應讓導演和劇組受到誤解，自己受訪並非想「黐熱度」或消費導演，純粹感恩能參與其中，並在團隊中吸取寶貴的經驗。鄧月平坦言，導演最終都是以整部作品的整體效果為先，所以覺得沒有什麼不公平。只是大家在網路上看到有她的名字，才會覺得她在裡面的戲份很重。