《功夫女足》尾片彩蛋預留空位係畀吳孟達？　周星馳親自回應含意

周星馳編導的電影《功夫女足》在內地大賣，電影早前已經在香港上映，一眾台前幕後最近接受香港各大傳媒訪問，當中周星馳的訪問內容吸引了不少網民留意，甚至有人指他的訪問比《功夫女足》更吸引，全因他已有多年未在香港接受訪問。

《功夫女足》在28/7，上映17日後票房破20億。（網上圖片）

彩蛋「刻意留下的空位」

在《功夫女足》片尾彩蛋的部分，有一幕「刻意留下的空位」，不少網民都認為是向已故黃金搭檔吳孟達致敬。上月周星馳在內地路演的時候，被問到「那個空位是不是留給達叔的？因為我覺得達叔在我們心目中、以及在您的心目中都是最重要的，那個位置應該是在致敬他。」而星爺則是「完全同意」回應。

面對影迷直球發問，周星馳聽完後神情感性，堅定且溫柔地回應：「完全同意。」 （微博@觀海視頻）

周星馳和吳孟達合作參演多部電影作品。（微博圖片）

「總有一啲意思」

近日周星馳與劉嘉玲及一眾主創現身《一周星星》，主持人黎芷珮在節目中特別代廣大網民發問，關心這個「預留空位」背後是否真有特殊涵義。面對主持人的追問，星爺先是沉吟了一會，隨後露出一貫無厘頭的招牌微笑，幽默地重複回應：「總有一啲意思」，並未直接揭曉官方答案，反而將懸念拋回給觀眾。坐在星爺旁邊的劉嘉玲看到星爺的模樣，頓時忍不住掩面大笑。隨後嘉玲姐展現「霸氣影后」的風範，一語點破：「其實有些東西不用說出來的，意會就可以了，你看到什麼就是什麼。」

星爺先是沉吟了一會。（節目截圖）