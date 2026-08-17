賭王四房大仔何猷亨緊牽神秘小女孩洋溢父愛　網民揭女童真實身份

賭王何鴻燊四房兒子何猷亨近年身兼保良局副主席，行事極為低調、熱心公益。近日他現身香港紅磡體育館出席保良局周年慈善活動，以一身剪裁得宜的深色西裝帥氣亮相，狀態極佳。當晚亦有網民在街頭偶遇何猷亨，畫面中只見他拖著一位小女孩，全程悉心照顧，帖子發佈後瞬間引發網民熱議。

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生,一直支持保良局各項社會服務,致力回饋社會。（公關提供）

何猷亨親切打招呼獲讚極有教養

當晚何猷亨梳著一頭時尚俐落的髮型，精神奕奕、腰板挺直，展現出其沉穩內斂的氣質。在路邊等車期間，注意到現場有路人呼叫他的名字時，何猷亨立刻展露禮貌微笑並點頭打招呼回應，舉手投足間充滿禮貌與教養，獲網民大讚。

何猷亨與路人親切打招呼獲讚有禮貌。（小紅書＠Hello哥在香港）

何猷亨全程緊牽小女孩父愛爆發

最吸引眾人目光的，莫過於何猷亨身邊的小女孩。網民捕捉到何猷亨對身邊的小女孩可謂是呵護備至，全程緊緊牽著她的手不放。在路邊等車時，他更不時溫柔注視小女孩，並低頭與她耳語，目光眼神充滿寵溺與耐心。不少網民打趣何猷亨「父愛大爆發」，直言他將來一定會是一位稱職的溫柔好爸爸。畫面曝光後，亦有不少網民紛紛對小女孩的身份進行猜測。

何猷亨全程緊牽小女孩父愛爆發。（小紅書＠Hello哥在香港）

小女孩身份原是何猷亨外甥女

影片中可見，小女孩擁有一雙靈動圓溜溜的大眼睛，五官俏麗可人，長相十分標緻。不少網民感嘆小女孩長大後必定是個大美女。有網民在評論區留言揭秘，小女孩其實是何猷亨姐姐何超盈與丈夫辛奇隆的愛女，也正是其外甥女辛千覓（荷包蛋）。今年7歲的「荷包蛋」作為賭王家族第三代，從小就備受家族寵愛與外界矚目。何猷亨此次特意帶著外甥女一同出席保良局周年慈善活動，帶小輩從小親身感受公益氛圍，畫面既溫馨又有意義。