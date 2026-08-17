43歲陳妍希遊泰穿「雙馬尾制服」少女感十足　網民驚呼沈佳宜重現

43歲女星陳妍希去年2月宣布與內地男星陳曉離婚，8年婚姻宣告破局。



近日，她帶家人到泰國度假，並在社群平台分享了一系列的旅遊照，其中一組造型更是讓網友直呼「沈佳宜回來了」。除此之外，整體狀態也意外在網路上引發討論。

陳妍希（微博＠陳妍希michelle）

陳妍希遊泰國曬一系列「雙馬尾」制服照

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陳妍希日前在社群平台上分享一系列在泰國度假時所拍的照片，其中制服造型更是引發網友討論。照片中，只見她綁著雙馬尾，身穿淺藍色制服襯衫，上面還配有黑色領結，下身則穿著黑色制服裙，搭配白襪黑鞋，手上還提著黑色書包，時不時朝著鏡頭露出俏皮表情，整體看來青春感十足。

大批粉絲驚呼：沈佳宜回來了！

陳妍希一系列照片曝光後，粉絲除了大讚她保養有方外，更聯想到她過去在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演的沈佳宜，紛紛留言直呼：

「那些年的她回來了！！！」

「那些年的回憶殺呀」

「夢回沈佳宜」

「沈佳宜回來啦！我的青春也回來啦！」



事實上，2011年上映的電影《那些年，我們一起追的女孩》是陳妍希的代表作之一，她所飾演的女主角「沈佳宜」以清純甜美的形象深入人心，成為不少人心中的初戀女神。當年她更憑藉該角色，先後提名了第48屆金馬獎、第6屆亞洲電影大獎最佳女主角，並獲得第12屆華語電影傳媒大獎觀眾票選最受矚目表現。

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