師兄太穩健線上看分集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖

《師兄太穩健》陸劇開播，改編自小説《我師兄實在太穩健了》。有徐伯翔作為編劇，何澍培為執導，由敖瑞鵬、孫珍妮領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新播出時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《師兄太穩健》電視劇情大綱

重症患者李長壽（敖瑞鵬 飾）意外穿越至洪荒世界，化身為一名極度珍惜性命、絕不輕易牽扯因果的底層煉氣士。為了安然度過天道預言中的天地浩劫，他貫徹「穩健」原則，唯一目標就是潛入天庭低調避世。

他的行事風格極致謹慎—平時藏於幕後不動如山，一旦出手便不留餘地；他深信純粹的殺戮早已落伍，能暗中算計就絕不正面交鋒，甚至為了避禍而堅決抗拒男女情愛。然而造化弄人，強敵與佳人接踵而至，逼得他一步步成為掌控局勢的幕後黑手。他不僅被捲入各大勢力的複雜博弈，一手策劃了「龍族上天」的驚天棋局，更在無意間加速推動了天地大劫的降臨。

《師兄太穩健》分集劇情

《師兄太穩健》1-5集分集劇情

第1集：現代重症患者李長壽穿越至洪荒世界，成為度仙門小瓊峰的普通煉氣士。深諳洪荒危險的他奉行「極致穩健」之道，自創《穩字經》低調修行。師父齊源救下遭仙霖峰弟子霸凌的藍靈娥，欲收其入門，卻在踏入小瓊峰時意外觸發李長壽設下的防禦陷阱「軟仙散」一同倒地。面對實力懸殊的仙霖峰，李長壽本欲避免惹禍上身，但在仙霖峰弟子再次前來挑釁時，於日落時分施法幻化假巡山仙鶴威懾對方。仙霖峰首席弟子元青看破法術並將其擊碎，不料引來酒玖師叔干預，最終元青被迫向藍靈娥道歉並賠償十壇好酒。

危機化解後，藍靈娥順利通過測試拜入小瓊峰，成為李長壽的師妹。另一邊，仙霖峰峰主蒯思因元青丟失顏面而罰其八十金鞭，並密謀利用三年後的「歷練大會」為仙霖峰鋪路。而早已預見洪荒大劫將至的李長壽，深知唯有躋身天庭方能避劫存活，亦將三年後的歷練大會視為執行「升天計劃」的關鍵契機，正式開啟了他在洪荒世界的全新篇章。

第2集：元青吃了悶虧後向閉關的師父蒯思稟報，蒯思對其施以鞭刑處罰，並告誡仙霖峰真正的對手乃是掌門所在的破天峰。蒯思密謀利用三年後的歷練大會，命元青伺機剪除破天峰最強仙苗有琴玄雅，以此削弱掌門勢力，為自己日後爭奪掌門之位掃清障礙。

轉眼三年過去，天資聰穎的藍靈娥進境神速，成為同代弟子中最早跨入「化神境」的佼佼者，並深信且協助李長壽。李長壽為了尋找能聯繫天庭的藥材「摩天藤」，得知其產自危險的北俱蘆洲。為了順利前往該地，李長壽巧妙藏拙並利用規則，將測靈儀結果精準控制在「化神二階」，如願獲得前往「亂瘴寶林」歷練尋藥的資格。

第3集：歷練開始後，藍靈娥在東勝神洲遭蝦兵蟹將圍攻，慌亂中撒盡李長壽準備的高效防身毒藥將敵全殲，雖在李長壽算計之中，卻意外激怒了東海龍族。另一邊，隻身深入亂瘴寶林尋找「摩天藤」的李長壽，發現原本凶險的林間異常安全；在三睛碧波蛇守護的採藥點，他震驚地察覺到准聖級別截教雲霄仙子留下的靈力殘留。因在末日預言中視雲霄為挑起大劫的源頭，李長壽對其生出極大的恐懼與戒心。

與此同時，暗流湧動的森林中，宇文陵率領神秘刺客軍團潛伏，意圖協助元青剿滅所有歷練仙苗。元青向青梅竹馬的有琴玄雅深情告白，卻遭對方以「一心求道」為由委婉拒絕。受挫的元青徹底放下了最後一絲猶豫，心生殺念，決定聯手神秘刺客軍團對有琴玄雅及全體歷練弟子大開殺戒。

第4集：歷練結束回到小瓊峰後，李長壽與藍靈娥復盤全局，推斷元青背後的指使者正是仙霖峰蒯思，同時懷疑雲霄仙子拿走另一片摩天藤亦與天庭有關，隨即利用採得的摩天藤煉丹以推進感應天庭的計劃。不料在歷練總結大會上，蒯思倒打一耙，誣陷李長壽與有琴玄雅合謀害死元青，並逼迫使用門派法寶「焰心石」抽調李長壽的記憶。

然而極致穩健的李長壽早有預備，憑藉經過精心拼接編造的「蒙太奇」記憶影像反客為主，將元青塑造為囂張跋扈的罪魁，更暗指蒯思另有不可告人的祕密，引得各峰長老轉向指責蒯思教導無方。蒯思被迫吃下啞巴虧，私下加速謀劃奪取掌門之位；與此同時，酒烏師叔也察覺到亂瘴寶林的異樣大蟒，懷疑其背後與東海龍族息息相關。

第5集：李長壽因「雄心丹」引發月老的注意，被查出身上帶有與藍靈娥、有琴玄雅及酒玖三名女子牽連的「三星拱月」姻緣奇兆。然而，李長壽極度排斥情愛，導致紅線極短無法相連，月老無奈之下求助於玄都大法師。玄都施法催化三女情感，促使酒玖登門討酒、有琴求助疏導劍心、靈娥拉響警報戒備，三女齊聚小瓊峰；與此同時，閉關中的李長壽也在幻境中接連面臨三女的示愛。

面對天庭在背後的推波助瀾與種種情愛誘惑，李長壽貫徹「他強任他強，清風拂山崗」的極致穩健意志，道心堅如磐石、毫不起伏。這場隔空較量讓玄都大法師大動肝火，在惱怒之下竟不慎弄壞了李長壽的姻緣泥人，結下了意想不到的大麻煩。

《師兄太穩健》6-10集分集劇情

第6集：東海龍族敖甲親臨度仙門示威，被掌門忘情上人擊退後下達東海宴請的請柬。仙霖峰蒯思心神不寧之際被血海文淨種下印記，並在其助推下渡劫晉升金仙，作為交換答應前往東海辦事。李長壽為護定海神針隨行赴宴，並以諂媚手段暗中確認了蒯思頸部的異樣。眾人抵達水晶宮遭遇毒酒試煉，李長壽巧妙假裝昏睡避開疑慮。

宴會期間，二殿下敖乙主動挑選李長壽比試，不料二人竟各懷鬼胎上演一場「爭相求輸」的演技對決。敖乙暗中操控有琴玄雅的劍刺向自己欲製造事端，李長壽被迫奪劍；關鍵時刻藍靈娥的法寶異動逆轉局勢，使李長壽被劍所傷，化解了一場即將爆發的人龍大戰。事後裝暈的敖乙被揭穿，而吐血負傷的李長壽則讓藍靈娥替自己向敖乙豎起大拇指，致敬這位演藝生涯中的最強對手。

第7集：李長壽為探查定海神針線索，夜潛敖乙房間，意外發現敖乙並非心思深沉，僅是個企圖「以輸求醒」的中二龍子。李長壽迷暈敖乙後順走《寶蓮廳珍寶》圖冊，回房後遭蒯思突擊檢查；所幸他提前服下「七傷丸」偽造內傷，徹底洗清了蒯思對其隱藏修為的懷疑。與此同時，遠在小瓊峰的齊源與酒烏則被李長壽留下的防禦困陣死死困住，只能無奈釣魚打發時間。

次日，敖甲引領眾人前往寶蓮廳挑選珍寶。面對前探弟子接連被打出、風險未知的寶蓮廳，懷揣私心的蒯思不敢親自冒險，轉而施展激將法逼迫有琴玄雅率先闖關，企圖藉龍宮之手削弱掌門一派的實力。

第8集：雲霄仙子祭出混元金斗強勢現身寶蓮廳，直言為定海神針而來，龍王只好以禮拖延。李長壽看破雲霄的意圖，喬裝與藍靈娥潛入寶蓮廳尋找線索；雖遭雲霄當場抓住，李長壽仍憑藉言語轉移注意並點燃紙蝶引發大火，成功化解危機並在夢遊天庭時向東木公尋求應對之策。

雲霄闖入歸墟禁地後，發現定海神針鎮壓著東海祟氣與妖獸，且設有玄都大法師設下的強大結印無法強行撼動。龍王遂告知雲霄，若想破解此結印，唯一的途徑就是前往南海熊寨奪取法寶「先元劍」，爭奪定海神針的戰場隨之轉移。

第9集：敖甲率眾在歸墟禁地圍攻雲霄仙子，李長壽藉三仙島的牽掛勸說雲霄莫落入陷阱，雲霄遂放下姜思兒化解兵禍離去，李長壽則順水推舟將化解危機的功勞推給夜叉，並為敖甲營造威信。感念長壽的夜叉與其暢飲，吐露渴望擁有名字的心願；不料次日夜叉因腸胃不適尋金蟬看病，卻被金蟬以破壞其陰謀為由殘忍殺害並賜名「雄鯨」。已被血海蚊控制的錦鯉與金蟬聯手將夜叉之死嫁禍給人族，更暗中煽動敖甲的怒火，導致度仙門眾人被強行扣押。

為了化解兩族危機，李長壽夢遊天庭請月老協助進入敖乙夢中，指點其取得龍門令開啟龍門以護送人族撤離。另一邊，敖甲將夜叉葬於歸墟禁地並發誓向人族討血債，姜思兒不滿其失去理智、濫殺無辜，當場宣佈帶領明珠銳士脫離龍族；李長壽亦當面冷嘲熱諷龍族顛倒黑白、放過真兇，發怒的敖甲下令射箭將其擊落岩漿。在墜入岩漿的生死之際，李長壽終於頓悟了天道所言「天下大劫」的真正意涵。

第10集：金蟬暗中指使蒯思刺殺敖乙，企圖嫁禍人族挑起戰端。此前以紙人替身逃過一劫的李長壽，喬裝成虯髯俠客「長庚」及時救下敖乙並制伏蒯思。雖然敖乙的龍門令被突然出現的敖甲捏碎，但李長壽巧妙借助雲霄仙子殘留的一成法力道韻擊退龍族追兵，並鼓舞敖乙在無令牌的情況下強行開啟水龍卷，驚險護送度仙門眾人安然撤離東海。

度仙門眾人脫險後，藍靈娥私下識破了李長壽的偽裝，而未能得逞的金蟬與文淨則將陰謀轉向南海。李長壽夢遊天庭，非但未獲表彰，反遭東木公責怪放走雲霄；眼看距離天下大劫僅剩三十年，他決心尋找雲霄將功補過。與此同時，決心前往人間歷練的敖乙男扮女裝偷溜出海，老龍王為防隔牆有耳表面不露聲色，實則在暗中默默施法助小兒子一臂之力。

李長壽循著道韻追蹤至南海熊島附近，遭大魚吞食後被島上居民救起。醒來後他震驚地發現，自己與同樣受困在此的雲霄仙子竟然都法力盡失。李長壽藉機從雲霄口中套出情報，確認能解開定海神針結印的「先元劍」就藏在此島。察覺有人逼近，失去法力的李長壽連忙在門窗布下陷阱防備，卻沒料到來者的行徑完全不按常理出牌，二人就此陷入了新的未知險境中。

《師兄太穩健》11-15集分集劇情

第11集：李長壽與雲霄仙子受困於法力盡失的熊島。熊島族人身懷怪力且百毒不侵，乃看守「先元劍」的祖巫後人。雲霄察覺島上異狀後決定留下來尋劍，而二太子敖乙亦循著氣味抵達熊島，因身穿女裝被熊伶俐誤認，索性順水推舟扮成女子以躲避勞役。相比之下，身軀孱弱的李長壽只得辛苦幹活，下毒無果之餘，還結識了自稱藝術家的古怪男子華日天。

雲霄藉由烤魚從熊伶俐口中套出禁地藏有圓形古劍的線索。二人前往後山探查時，華日天及時攔截並警告石碑上的古老文句萬不可誦讀，否則會如昔日族人般憑空消失。與此同時，早已看破李長壽即是「長庚大俠」的雲霄，以此秘密作為把柄拿捏李長壽，使其只得無奈配合。

深夜，李長壽獨自夜探禁地，驚覺除雲霄外亦有神秘勢力正透過千里傳音圖謀先元劍，並發現島上布有古老陣法，一旦先元劍被取走開啟海眼，將直接引發天下大劫。面對大劫預警大幅提前的嚴峻局勢，李長壽決意搶在所有人之前奪取先元劍以求破局，卻未曾料到這一抉擇已在無形中種下了難以預料的宿命因果。

第12集：雲霄擅闖禁地不慎觸發機關受傷，李長壽及時出手相救。兩人坦誠相待後達成信任，李長壽決定協助雲霄尋找先元劍以應對天下大劫。察覺到熊寨族人因恐懼而盲目崇拜虛妄的「神明」後，李長壽當眾喊出「世上無神」，並設計揭穿了西昉教假仙利用粗劣陣法故弄玄虛的騙局，同時識破西昉教亦在暗中覬覦先元劍。

為了順利進入由熊老三把守且機關重重的禁地，李長壽順勢將華日天包裝為「海神宗宗主」，藉其名義啟蒙族人思想。他通過故事宣導與訓練，喚醒熊寨族人天生的強大怪力與自信，破除恐懼束縛，計畫以海神之名讓熊老三主動帶領他們踏入禁地，進而奪取先元劍。

第13集：李長壽、雲霄與華日天合謀製造假海妖投影，配合熊伶俐與敖乙率領族人投石退敵，使熊島眾人對「海神宗」倍增信任。天涯閣閣主卞莊見狀親自出馬，憑藉不受島上陣法克制的妖法強行降臨，當眾降下威壓並操控真海妖捲走李長壽。雲霄無力相救且被迫留在海邊苦等，卞莊順勢現身挑撥二人關係、企圖合作奪取先元劍，卻讓雲霄對李長壽之前的隱瞞與隱情產生更多思索。

被海妖吞入腹中的李長壽藉機夢遊天庭，從東木公處得知先元劍曾被玄都大法師封印於熊島的往事；同時根據東木公對失蹤天帝的描述，驚覺隨行在側的「華日天」正是遊戲人間的天帝本人。得知華日天即將被憤怒的熊島族人處以火刑，李長壽火速化身「長庚大俠」歸來，在空中斗法重創卞莊，並施展法術當眾揭穿卞莊操控海妖裝神弄鬼的惡行，不僅成功保住華日天的性命，亦讓熊島族人徹底轉而信奉海神宗。

第14集：卞莊敗退後，在金蟬指引下決定利用受魔念控制、暴躁易怒的傲甲。另一邊，李長壽點破了「華日天」即是天帝昊天的真實身份，並喚醒其對人世疾苦的責任心。隨後熊老三帶領李長壽與雲霄深入禁地，卻只見劍石與劍痕而未見先元劍真容，尋劍陷入僵局。

海嘯與海妖即將襲來之際，李長壽引導熊島族人撤入禁地避難。熊伶俐不慎被機關射傷，其鮮血滴入劍痕竟使先元劍顯現一半，李長壽這才悟出先元劍乃以祖巫血脈封印，需由族人獻血方能解封。島外，失去法力的華日天為護族人遭卞莊重創，激怒敖乙化龍擊敗傲甲；隨着熊島族人集體獻血，先元劍正式破封面世，李長壽與雲霄亦隨之恢復法力。

法力恢復後，華日天重展昊天上帝本相制伏卞莊，並因天道定數留其性命。面對先元劍的歸屬，李長壽向昊天自報家門表態站位天庭；而雲霄也吐露尋劍乃是為了應對此前神秘存在警告的天下大劫。當李長壽說出「天道」二字時，二人對視之間，皆震驚於對方竟都曾親眼見證過天道的存在。

第15集：雲霄透露奪寶乃為解救截教同門慘死的滅門大劫，昊天則指出強取定海神針會釋放被鎮壓的妖皇。李長壽提議將先元劍一分為三由三人分管，既能防範西昉教暗中搶奪，又能承諾在大劫臨頭時全力相助，雲霄深受感動並對長壽萌生心動。昊天將海神宗宗主之位傳予長庚（李長壽），長壽隨後入夢天庭向昊天獻策，提出「龍族上天」的破局之法，並推荐二太子敖乙作為天庭代理人。

會商期間，雲霄吹奏蘊含道韻的曲子表達謝意，昊天亦展示道韻畫作，雙重道韻讓李長壽瞬間靈力大漲，引來「八極八荒召仙劫」。憑藉法寶安然渡過八道劫雷後，李長壽發現僅上半身渡劫成功，遂主動扔掉法寶再次引聚劫雲，竟誘發了古往今來僅玄都大法師成功渡過的「九霄神魔劫」。

面對闖入的敖乙，李長壽憑藉紙人巧妙應對，最終成功渡劫飛昇，獲得天道靈力灌體。渡劫後，李長壽用十倍軟仙散迷暈敖乙並抹除其渡劫記憶；而目睹這場罕見天劫的截教元澤道人師徒趕來探查時，只在島上看見了口吐白沫、昏迷不醒的敖乙。

《師兄太穩健》16-20集分集劇情

第16集：卞莊目睹長庚（李長壽）渡劫並藏匿先元劍碎片，金蟬得知後意圖揭穿其身份，將各方勢力引向度仙門。一時間，熊島族人、闡教雲中子、截教趙恭鳴以及鮫人族姜思兒紛紛齊聚度仙門。面對各路人馬蜂擁而至，掌門忘情道人順勢接納，企圖利用度仙門即將到來的千年大劫作為契機，推動三教合一。

另一邊，李長壽入夢與雲霄商討對策。雲霄主張直接公開身份由她護航，但奉行「九成八把握」的李長壽堅持隱藏身份，二人因而產生分歧。為化解危機，李長壽制定了周密的全新計劃：收回所有紙蝶確保自身安全，並打算將渡劫的「長庚」名號順水推舟安插在敖乙身上，藉此樹立敖乙在龍族的威望，助力其日後率領龍族登天。

第17集：截教趙恭鳴前往小瓊峰卻困於李長壽的陣法中。原本意在引導敖乙的李長壽暗中「放水」一路修改答案，助敖乙順利破陣，不料傳送時發生意外，長壽誤將趙恭鳴拉至面前，敖乙則被元澤提回雲上。仗著通天教主寵愛而慣於「碰瓷」訛人的趙恭鳴本想敲詐長壽，不料被雲霄仙子來電嚴詞痛罵並命令其協助長壽，長壽隨即反用其人之道，成功從趙恭鳴身上反向訛走五千錢幣。

闡教雲中子隨後現身，拿出千年寶珠並以《千里江山小社稷圖》設下闖陣考驗，他敏銳察覺長壽身懷絕技，卻遭不知情的度仙門眾人質疑。另一邊，元澤道人代教主將東海二太子敖乙收為關門弟子，並向仇視龍族的菡芷隱瞞其身份。深夜，敖乙循著東海笛聲而去，誤將神秘襲擊者當成父王派來考驗自己的手下，在施法應對時不慎再次遭到對方偷襲。

第18集：李長壽藉姜思兒之手測試敖乙實力，驚覺先前幫其抹除記憶時不慎擦掉了「祖龍之讖」，致使敖乙失去化龍之力，遂決定設法助其恢復。另一邊，蒯思利用皖江雨的線索脅迫齊源，齊源懇求長壽入陣爭光。長壽不忍拒絕師父，施展化身術將齊源變為樹木保護起來後，攜靈感石贈予巡山的酒玖防身，隨即入陣。

進入《千里江山小社稷圖》後，長壽憑藉雲霄提供的破陣經驗，隱匿於地底施展土遁，暗中協助敖乙與有琴玄雅輕鬆破關。見二人表現過於亮眼，雲中子元神出竅入陣阻止，長壽便拉敖乙入地，引導其領悟道韻並吸收畫中靈力，反向將雲中子困於陣中。與此同時，蚊淨（文淨）透過蚊子鎖定長庚身在度仙門，隨即暗中下令蒯思發動襲擊。

第19集：文淨派蚊毒控制眾人發狂咬人，蒯思順勢挑撥截教與度仙門爆發衝突。雲中子收回陣法後，李長壽破畫而出，引導敖乙帶領熊島族人投石抗敵。隨後妖族大軍兵臨城下，掌門忘情重傷倒下，蒯思趁機奪權並收縮防線，致使度仙門陷入血腥混亂。

混戰中，姜思兒潛入監牢救出敖乙与趙恭鳴等人，李長壽則施展迷魂陣配合法寶抵禦文淨的血海蚊，為同門爭取生機。然而，蒯思當面揭露皖江雨早已遇害的慘痛真相，致使齊源悲憤交加、強行打破化身術，被龐大的怨念吞噬，徹底沦为蒯思擺佈的棋子。

第20集：文淨指使蒯思將齊源制成陣眼，散播熊島族人血霧觸發先元劍，吸盡眾人法力致使護山大陣破裂，妖族攻入度仙門。李長壽看穿西昉教企圖引誘雲霄帶來另一塊先元劍碎片的陷阱，勸阻其親臨；雲霄雖被說服，但對截教同門遭利用深感痛心，宣佈從此與長壽切斷聯絡、各自為戰。

混戰中，藍靈娥與趙恭鳴相繼假扮「長庚」引走文淨，藍靈娥因身懷混沌鐘獲文淨留命，趙恭鳴則探知截教背黑鍋的真相。另一邊，敖乙為救菡芷激憤化身為龍，卻被不知情的菡芷誤以為遭龍吞食；酒烏趕到現場目睹蒯思暴露內奸身份，迎戰不敵。

因無法當場破陣，李長壽只能選擇最後的籌謀——由化龍的敖乙駕送，攜先元劍碎片遠離度仙門以解除法力壓制。途中長壽順道救下雲中子，並軟硬兼施脅迫其一同返回解救同門。

《師兄太穩健》播出更新時間｜追劇日曆

《師兄太穩健》電視劇什麼時候開播?《師兄太穩健》於8月19日播出，一共有30集，由優酷、愛奇藝播放。會員8月31日、9月2日至9月3日、9月7日至9月10日每天12:00更新1集，9月1日更新2集。

《師兄太穩健》演員關係圖

《師兄太穩健》演員關係圖（剧集师兄太稳健@Weibo）

《師兄太穩健》電視劇演員

+ 3

敖瑞鵬 飾 李長壽

敖瑞鵬 飾 李長壽（剧集师兄太稳健@Weibo）

孫珍妮 飾 雲霄仙子

孫珍妮 飾 雲霄仙子（剧集师兄太稳健@Weibo）

艾米 飾 藍靈娥

艾米 飾 藍靈娥（剧集师兄太稳健@Weibo）

敖子逸 飾 敖乙