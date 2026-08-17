藏鋒劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《藏鋒》陸劇，改編自同名小說。有于小千作為編劇，邢鍵鈞、孫小光為執導，由段奕宏、阿如那、余男、李純領銜主演的一套以公安職場為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《藏鋒》電視劇情大綱

紅葉市公安局宣傳處副處長譚彥（段奕宏 飾），從宣傳民警崗位調往特警支隊出任政委。由於譚彥此前長期於局機關工作，與深耕基層的特警隊隊長廖不凡（阿如那 飾）在磨合初期分歧不少。然而歷經相處與溝通，兩人逐漸達成共識，特警隊亦在其共同治理下日趨完善。在一次與禁毒隊聯手偵辦的案件中，譚彥原本被誤認為擊斃犯罪嫌疑人的功臣，但他隨後驚覺真正的擊斃者另有其人。譚彥選擇拋開虛名，向市公安局領導如實交代真相。最終在上級領導部署的「藏鋒」計劃裏，譚彥不負重託，順利且圓滿地完成各項重要任務。

《藏鋒》播出更新時間/追劇日曆

《藏鋒》電視劇幾時播?《藏鋒》於8月17日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放，CCTV-1獨家電影首播。CCTV-1周一/二/四/五每日20:00 兩集連播。騰訊視頻會員首更3集，SVIP搶先看一集。

《藏鋒》播出更新時間/追劇日曆

《藏鋒》演員關係圖

《藏鋒》演員關係圖

《藏鋒》演員

段奕宏 飾 譚彥

段奕宏 飾 譚彥（微博@影視劇藏鋒）

阿如那 飾 廖不凡

阿如那 飾 廖不凡（微博@影視劇藏鋒）

余男 飾 季敏

余男 飾 季敏（微博@影視劇藏鋒）

李純 飾 袁萊