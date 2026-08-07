我的荒糖戀愛線上看劇情｜Netflix播出時間+演員角色介紹

《我的荒糖戀愛》韓劇，由《與惡魔有約》的金將漢導演與《You Raise Me Up》牟志惠編劇時隔四年後再度與合作，由丁海寅、賀營領銜主演的一套浪漫喜劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《我的荒糖戀愛》韓劇由丁海寅、賀營領銜主演。（IG@netflixkr）

《我的荒糖戀愛》電視劇情大綱

任職於首爾中央地方檢察廳反貪部的高恩思（賀營 飾），向來行事果斷、能力卓絕，被資深前輩寄予厚望，譽為檢察界「下一個核心戰力」。這名「全能王牌」檢察官為了把握關鍵的升遷契機，甘願冒險孤注一擲，深入調查一個勢力極為龐大的暴力犯罪組織。豈料在某次行動中，她竟慘遭不明襲擊或車禍意外，並因此喪失記憶。隨後，一位拳擊教練張泰河（丁海寅 飾）出現，斷言自己是她的「男朋友」，兩人隨即展開了一場既混亂又溫馨甜蜜的同居戀愛。

（IG@netflixkr）

《我的荒糖戀愛》播出更新時間

《我的荒糖戀愛》電視劇幾時播?《我的荒糖戀愛》於8月7日開始於Netflix播放，一次上架全12集。

《我的荒糖戀愛》演員

丁海寅 飾 張泰河

個性冷漠但內心炙熱的拳擊館教練。

丁海寅 飾 張泰河（IG@netflixkr）

賀營飾 高恩思

患有失憶症的首爾中央地檢反腐敗搜查部檢察官。

賀營 飾 高恩思（IG@netflixkr）

許城泰 飾 白尚吉

傳奇犯罪集團頭目、冷血反派。