師兄太穩健線上看劇情｜最新更新時間/追劇日曆+演員關係圖+簡介

《師兄太穩健》陸劇，改編自小説《我師兄實在太穩健了》。有徐伯翔作為編劇，何澍培為執導，由敖瑞鵬、孫珍妮領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《師兄太穩健》電視劇情大綱

重症患者李長壽（敖瑞鵬 飾）意外穿越至洪荒世界，化身為一名極度珍惜性命、絕不輕易牽扯因果的底層煉氣士。為了安然度過天道預言中的天地浩劫，他貫徹「穩健」原則，唯一目標就是潛入天庭低調避世。

他的行事風格極致謹慎—平時藏於幕後不動如山，一旦出手便不留餘地；他深信純粹的殺戮早已落伍，能暗中算計就絕不正面交鋒，甚至為了避禍而堅決抗拒男女情愛。然而造化弄人，強敵與佳人接踵而至，逼得他一步步成為掌控局勢的幕後黑手。他不僅被捲入各大勢力的複雜博弈，一手策劃了「龍族上天」的驚天棋局，更在無意間加速推動了天地大劫的降臨。

《師兄太穩健》播出更新時間｜追劇日曆

《師兄太穩健》電視劇什麼時候開播?《師兄太穩健》於8月19日播放，一共有30集，由優酷、愛奇藝播放。8月19日，VIP會員12:00首更3集，8月20日至8月23日，VIP會員每日12:00更新2集。

《師兄太穩健》播出更新時間｜最新追劇日曆

《師兄太穩健》演員關係圖

《師兄太穩健》演員關係圖

《師兄太穩健》演員

+ 3

敖瑞鵬 飾 李長壽

敖瑞鵬 飾 李長壽（剧集师兄太稳健@Weibo）

孫珍妮 飾 雲霄仙子

孫珍妮 飾 雲霄仙子（剧集师兄太稳健@Weibo）

艾米 飾 藍靈娥

艾米 飾 藍靈娥（剧集师兄太稳健@Weibo）

敖子逸 飾 敖乙