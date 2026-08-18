《給你夢想》黃寅燁惠利床戲轟動全網　驚爆身世醜聞新片面臨腰斬

由黃寅燁與李惠利主演的Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》今明兩晚（17、18日）將迎來最終章，隨着結局進入倒數計時，所有伏筆即將揭曉！禹秀彬（黃寅燁飾） 與朱怡才（李惠利飾） 橫跨15年的愛情能否開花結果，成為劇迷最關注焦點！



《給你夢想》李惠利黃寅燁橫跨15年初戀重逢。（公關提供）

《給你夢想》劇情簡介

Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》講述天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾） 與為生計奔波的記者朱怡才（李惠利飾）闊別15年後重逢的故事。高中時怡才點燃了秀彬的電影夢，兩人曾一起創作劇本、一同追逐夢想與愛情；然而秀彬突然無預警離開韓國，兩人關係劃上句號。15年後，享譽國際的天才導演秀彬凱旋回歸，並拿出當年未完成的劇本《京城戀歌》，誓言要與初戀怡才再續前緣。

朱怡才（李惠利飾） 、禹秀彬（黃寅燁飾）。（公關提供）

情敵空降引爆醋埕

承接上周發展，兩人感情迎來重大進展，怡才終於承認她從年少到現在一直愛着秀彬。然而甜蜜才剛開始，考驗隨即降臨：怡才的前男友、頂級演員金成武（李周安飾）空降電影拍攝現場，更決心要重新點燃與怡才的舊情！禹秀彬瞬間如臨大敵，他表面上維持天才導演的風度，私下卻醋意大發，拍照時故意擋在情敵面前、說話是針鋒相對、又幼稚發起躲避球對決，各種「小學雞級別」的吃醋畫面笑翻劇迷，不少觀眾也直呼：「禹秀彬根本是吃醋代言人」、「黃寅燁演嫉妒真的太可愛了」，幸好最後怡才直接向金成武表示自己的初戀還未結束，且一直深愛秀彬，兩人感情持續升溫！

朱怡才（李惠利飾） 、金成武（李周安飾）。（公關提供）

醜聞爆發電影面臨腰斬

笑完之後，虐心隨之而來，電影突然引爆驚天醜聞：秀彬被爆出是安秀熙（朴智英飾） 婚外情生下的孩子、吳河娜（李烈音飾）與秀彬竟是兄妹關係，讓正在拍攝的電影面臨全面腰斬危機。怡才與秀彬為了拯救這部承載兩人15年夢想的電影，不得不拼盡全力⋯⋯眼看距離夢想僅一步之遙，卻橫生如此巨大的阻礙，兩人能否化險為夷，成為結局前最讓劇迷揪心的看點。

禹秀彬（黃寅燁飾）醜聞爆發電影面臨腰斬。（公關提供）

吻戲與床戲超500萬觀看

《給你夢想》自開播以來話題不斷，黃寅燁和李惠利的CP感更成為劇迷熱議焦點，兩人戲裡戲外的化學反應都令人心動不已，第8集兩人上演的激情吻戲與床戲，翌日在床上甜蜜對談的相關片段更在X瘋傳接近500萬觀看！不少網民直呼：「吻戲真的超出預期」、「他們的化學反應太強了」、「惠利總讓人有甜甜的感覺」、「給我happy ending啊」。

黃寅燁和李惠利的床戲在網上瘋傳。（X截圖）

黃寅燁、李惠利戲外互補超甜蜜

早前兩人一同登上朴明洙的網路節目，黃寅燁笑稱這部劇簡直可以改名為「給你的吻」；兩人也在雜誌專訪憶述兩年前在惠利YouTube頻道初次見面的緣分，惠利說：「第一次見面就覺得，總有一天會在作品裡合作，沒想到這麼快就實現了。」黃寅燁則形容對惠利的第一印象：「第一次見面就感受到了，『這是誰都會喜歡的人啊』，很溫柔、很有禮貌。」兩人還透露了彼此在片場的角色分工：惠利是氣氛製造者，擅長對劇組喊「大家吃飯了嗎！」炒熱全場；黃寅燁則是默默地細心照顧每個人。一個熱情奔放、一個溫柔細心，完全互補！

朱怡才（李惠利飾） 、禹秀彬（黃寅燁飾）。（公關提供）

黃寅燁讚惠利「哭戲完美」

除了互相稱讚演技，兩人對彼此的敬佩更讓人感受到他們的專業與默契，黃寅燁表示：「哭戲一旦情緒宣洩出來後，要用同樣的刺激再拉回來並不容易。拍電視劇同一個場面可能要拍五次、甚至十次，但無論重拍多少次，惠利都能維持完全相同的情感線，完成得非常完美。」惠利則稱讚黃寅燁：「他真的很會『說話』，有時台詞會像在『唸文字』，但他總能把台詞說得像是真正出自自己口中，這是演員非常了不起的天賦。」

惠利在社交平台分享了不少拍攝花絮，（惠利Instagram圖片）

花絮合照甜到像真情侶

近日惠利在社交平台釋出了不少拍攝花絮，尤其她與黃寅燁的合照，自然到讓粉絲誤以為是真實情侶，紛紛留言：「CP感太強了」、「真的不是在公開戀情嗎」、「他們看起來超級配」！Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》將於今明兩晚播出大結局，禹秀彬與朱怡才橫跨15年的夢想與愛情，最終能否迎來圓滿結局？《京城戀歌》能否順利完成？所有答案即將揭曉，觀眾記得鎖定Viu，一起見證這場跨越15年的愛情最終章！