58歲周慧敏生圖曝光被嘲強行扮少女　法令紋與眼底疲態清晰可見

現年58歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）出道40年，至今仍是不少人目中的不老女神，近年將事業重心轉往內地的她，演唱會屢屢爆滿。然而繼早前演唱會失準表現引發熱議後，最近網上流出一批她未經修飾的「生圖」，再次將她推上風口浪尖。

周慧敏無濾鏡原圖爆出。（小紅書圖片）

周慧敏粉紅仙女裙被刻意扮少女

照片中的周慧敏雖化上濃妝，但深深的法令紋與眼底疲態清晰可見，與昔日靈動神采落差甚大，震撼畫面甚至讓部分網民懷疑相片是否遭人以AI惡意改圖。除了顏值狀態，周慧敏當天的造型亦引來不少負評。她身穿一襲粉紅色薄紗長裙，並搭配同色系頸巾，試圖營造夢幻可愛的仙女風格，卻被質疑與真實年齡極不相襯。多年來始終如一保留標誌性長髮與「小仙女」路線的她，被不少網民指責「不服老」兼刻意裝少女，紛紛留言酸爆：「老了就該接受現實，何必穿成這樣」、「這頭髮剪了或許還好看點，為啥要強行裝少女？」

粉色仙女群更被指刻意扮少女。（小紅書圖片）

「玉女掌門人」周慧敏。（周慧敏Facebook）

網民對比林青霞談優雅老去

這場關於「優雅老去」的討論隨後在網上持續發酵，其中有網民一針見血指出：「人最重要是坦然接受自己老了，穿著打扮符合年齡，最好看。如果老了還是小仙女的衣服打扮，看上去就因為違和而顯得更衰老。」許多人認同中年過後盲目追求少女感反而弄巧成拙，並以同樣身為傳奇女神的林青霞作對比，認為在不同年齡層展現應有的優雅與大方，遠比硬撐少女形象來得更有魅力。