郭可盈曬兄弟聚餐照同框唐文龍、曹永廉　雙「文龍」合體成焦點

昔日無綫花旦郭可盈自淡出幕前後，生活過得相當充實，不時在社交平台分享與家人及圈中好友聚會的溫馨點滴。日前，郭可盈上載了一張大合照，開心寫下：「Hey, 30年的 brothers！Friendship forever！」畫面中除了有老公林文龍外，亦出現了多年好友唐文龍與曹永廉的面孔！照片一出，隨即引發網民與劇迷熱烈討論。

郭可盈不時在社交平台分享與家人及圈中好友聚會的溫馨點滴。（IG@khy_official）

郭可盈淡妝狀態驚艷網民

現年56歲的郭可盈保養得宜，狀態好得令人驚歎！照片中的她頭戴卡其色鴨舌帽、身穿簡約黑色印花T恤，搭配氣質鎖骨鏈，整體造型休閒卻不失貴氣。即便她只是化了輕薄的淡妝，但仍能看出她的肌膚依舊緊緻光滑，氣色紅潤飽滿。

郭可盈曬聚餐照驚喜同框三十年好友唐文龍、曹永廉。（IG@khy_official）

曹永廉、唐文龍狀態大勇

除此之外，同桌的兩位好友狀態同樣驚人，身穿黑色短袖的唐文龍保養得宜、手臂線條健碩；曹永廉則戴著鴨舌帽，少年感十足，完全看不出這二人皆已年過半百。郭可盈與老公林文龍、女兒林天若（Tania）以及其他親友圍坐在圓桌，氣氛極其融洽。

曹永廉與唐文龍日前街頭遭網民捕獲。(小紅書)

林文龍vs唐文龍罕見同框

除了感歎這份難得的30年友情與眾人的凍齡基因外，不少眼尖的網民看到照片後紛紛留言笑稱：「文龍 vs 文龍」、「這根本是雙『文龍』大合體！」。原來，郭可盈的正牌老公是林文龍，而同桌的多年好友則是唐文龍！兩大TVB昔日型男同桌合體，讓不少看著港劇長大的粉絲打趣道：「郭可盈身邊這兩個『文龍』都帥了幾十年！」

郭可盈林文龍夫妻關係一向和睦。（IG@khy_official）

郭可盈林文龍夫妻關係一向和睦。（IG@khy_official）