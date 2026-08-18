關智斌第8次出戰HYROX終奪冠圓夢　自爆初次參賽「名都仲未識讀」

現年45歲的「凍齡男神」關智斌（Kenny）近年酷愛極限體能運動，日前他就到深圳第八次出戰HYROX體能賽事。Kenny與拍檔Benny Woo在賽場上展現出驚人毅力與默契，最終憑藉亮眼表現勇奪得男子雙人年齡組別第一。這是Kenny自參與該項極限體能賽以來，首次成功踏上頒獎台奪冠。

關智斌第8次出戰HYROX與拍檔勇奪男子雙人年齡組別第一名。（IG@kennyjr）

關智斌HYROX奪冠終圓夢

Kenny與HYROX的淵源始於2024年，至今已累積了8次參賽經驗。除了香港主場，他的足跡更遍及台北、曼谷、上海及成都等地。奪冠後，興奮不已的Kenny在社交平台曬出站在最高頒獎台上的獲獎合照，並撰寫長文分享這份得來不易的激動心情。相片中的Kenny穿上天藍色戰衣、手握錦旗，在最高台上笑得燦爛。他感嘆寫道：「我終於可以站台啦！！！我唔係從細到大接受訓練嘅運動員，甚至30多歲先開始接觸運動，但今日，我居然可以站在頒獎台上。」

關智斌HYROX深圳站奪冠終圓夢。（IG@kennyjr）

關智斌自爆初次參賽「名都仲未識讀」

Kenny亦自爆，三年前自己第一次接觸比賽時根本什麼都不了解，甚至連比賽的名字都不會讀，比賽後更是堅信自己不會再來第二次。不過他笑言「人就係咁」，因為內心總渴望超越自我，由最初抱着「試下」的心態，到後來目標愈設愈高，夢想就是有朝一日能親自踏上頒獎台。

關智斌自爆初次參賽「名都仲未識讀」。（IG@kennyjr）

關智斌感謝隊友帶領奪冠

經過多次賽事的洗禮與無數汗水的累積，今次終於圓夢。Kenny感動表示，自己並非是天賦異稟的運動員，也不再年輕，但此刻站在這個頒獎台上，更加堅信了自己心中的信念，年齡與天賦從來不是自己前進的絆腳石。這番真情流露的感言，隨即贏得大批網民及圈中好友狂讚。此外，Kenny亦特別點名致謝他的超強隊友Benny Woo，直言沒有對方的催促與拉扯，就沒有這座冠軍獎盃。

關智斌感謝隊友帶領奪冠。（IG@kennyjr）

關智斌感謝隊友帶領奪冠。（IG@kennyjr）