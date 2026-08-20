安以軒老公陳榮煉洗錢案被判13年　帳戶仍存5千萬　妻想取用遭拒

藝人安以軒丈夫、澳門商人陳榮煉因非法賭博、洗錢等案，被澳門法院判處13年入獄。



陳在台北富邦銀行的外幣帳戶仍有約新台幣1.9億元（約5000萬港元）存款，他妻子安以軒曾試圖領取或動用陳榮煉銀行的存款遭拒，陳提告請求銀行返還寄託物。台灣高等法院認為，台北富邦銀行基於事證，合理懷疑陳帳戶涉及洗錢，依約定暫停交易有據，判陳榮煉敗訴。可上訴。

藝人安以軒丈夫、澳門商人陳榮煉因非法賭博、洗錢等案，被澳門法院判處13年入獄。（安以軒微博圖片）

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陳榮煉主張，他是澳門地區居民，2020年6月26日簽立約定書向銀行申請開立帳戶，帳戶尚餘美金20萬2283.18元、港幣5000萬2204.18元，委由妻子安以軒持存摺、印鑑到銀行臨櫃提領款項遭拒，依《民法》規定請求銀行給付6萬4546美金。

台北富邦懷疑洗錢暫停交易

台北富邦銀行表示，陳因犯澳門刑事法所定黑社會、犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪等刑事犯罪，而遭澳門法院判處罪刑在案，可認定他的帳戶資金確有涉及洗錢犯罪之虞，銀行要求陳提出合理說明，陳無法提出帳戶資金實質來源的合理說明或相關證明，依銀行法、金融機構防制洗錢辦法等規定，他現滯留澳門也無法到銀行親自辦理或說明，銀行得拒絕給付款項。

德晉貴賓會不法收益混入正當利益

一審法院認定，根據澳門法院判決，陳榮煉不法收益混入貴賓會賺取的正當利益後，利用公司帳戶轉入陳的中國銀行帳戶，足認陳涉犯「清洗黑錢罪」；陳榮煉確實因貴賓會獲取高達港幣2億5014萬3000元的收入，富邦銀行帳戶更曾收受中國銀行帳戶匯入的款項，台北富邦銀行合理懷疑陳帳戶涉及洗錢，暫時停止交易，有所憑據，判決陳敗訴。

陳榮煉上訴二審，高院駁回上訴，可上訴。

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