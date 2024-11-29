洗米華案︱安以軒老公、德晉集團前主席陳榮煉終審判13年罰18億元

太陽城集團前主席周焯華（洗米華）前年11月被澳門司警拘捕，司警其後再拘捕兩人，其中一人為台灣藝人安以軒丈夫、德晉集團前主席陳榮煉，他被控犯罪集團等83項罪。11月28日澳門中級法院最終判決出爐，被告由原先的9人轉為5人，陳榮煉的刑期為13年有期徒刑，5人連帶罰金18億港元。



據台媒報道，安以軒密友表示，安以軒聽聞後非常傷心，如今她獨自扶養小孩，行事轉為低調近乎神隱，平常是靠著陳喬恩、夏于喬、戴愛玲等圈內好友的鼓勵，壓力才得以稍微舒緩。



據此前報道，2023年4月21日，澳門特區初級法院宣判「德晉貴賓會」涉不法賭博案，原被控83項罪名的陳榮煉，最終法院判處其包括不法經營賭博罪、巨額詐騙罪、黑社會罪等34項罪名成立，數罪並罰，合共監禁14年，其中單一項黑社會罪即被判處10年。

洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

2022年1月28日，澳門司警拘捕陳榮煉等兩人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，移送檢察院偵辦。（香港中通社圖片）

陳榮煉被判處34項罪成，分別為1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪、7項相當巨額詐騙、1項不法經營賭博罪、加重清洗黑錢罪，數罪併罰合共14年徒刑，並維持羈押直至判決確定。其中黑社會罪，就被判10年。

▼德晉主席陳榮煉、安以軒夫婦▼



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陳榮煉2022年1月遭澳門警方逮捕並羈押，至8月4日澳門檢察院正式提出起訴。控方案情指，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」為暗號，以約定比例私下接受賭客「枱底」投注，將「枱面」賭注在「枱底」以倍數加大，碼傭亦加大兩倍。

集團為防避博監局監督和檢查，會提交虛假財務報表，此外，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。

▼2021年11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼

