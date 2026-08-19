肖戰七夕襲港小飛俠紅海逼爆K11　苦等逾1粒鐘未現身活動疑腰斬

內地頂流男星肖戰今日（19日）以全球品牌代言人身份，親臨尖沙咀K11 MUSEA出席大型公開活動，適逢七夕佳節，即時吸引大批「小飛俠」（肖戰粉絲暱稱）蜂擁而至。雖然活動於晚上才正式開鑼，但清晨時分商場外早已人頭湧湧，下午時段更直接逼爆星光大道，現場墟冚程度堪比除夕倒數！



內地頂流男星肖戰。（微博@肖戰工作室）

「小飛俠」蜂擁起飛。（小紅書圖片）

星光大道商場內外全面失陷

據悉，今晨7時50分許已有大批身穿應援色上衣的粉絲到場卡位，更有狂熱粉絲由昨晚起連夜通宵排隊，實行「用愛發電」。星光大道一帶早被大批小飛俠全面攻陷，商場內外幾乎水洩不通，粉絲高舉應援手幅及燈牌狂歡，場面火爆。雖然現場人數極多，但不少粉絲表現克制，惟人潮實在過於龐大，令現場保安壓力驟增。

大批身穿應援色上衣的粉絲到場卡位。（小紅書圖片）

K11被大批小飛俠全面攻陷。（小紅書圖片）

人頭湧湧啊。（小紅書圖片）

保安推撞場面火爆

進入下午時段，現場緊張氣氛進一步升溫！有保安與現場傳媒因採訪位置問題爆發激烈口角及推撞，場面一度陷入混亂。大批粉絲包圍活動範圍，期間有記者更被推至失平衡跌倒，火藥味極濃。執法人員其後緊急到場維持秩序，惟人群久久未見散去，混亂情況持續，不少粉絲擔心活動隨時因安全問題被逼腰斬。

大批粉絲包圍活動範圍。（微博圖片）

一片紅海。（微博圖片）

活動原定下午5時開鑼，惟截至傍晚6時，肖戰仍未正式現身，更見到有工作人員開始清場，活動疑因現場情況混亂而腰斬。據知過萬名肖戰粉絲仍留守商場門外等候，港鐵尖沙咀站需要實施分流措施疏導人群。面對萬人空巷的失控場面，肖戰方面曾透過經理人傳話，呼籲粉絲多喝水注意身體，更特別安排工作人員向現場粉絲派發「降溫貼」，暖男舉動瞬間融化全場粉絲。

向現場粉絲派發「降溫貼」。（微博圖片）

好貼心啊！（微博圖片）

頂流威力震撼全港

活動原定下午5時開鑼，惟截至傍晚肖戰仍未正式現身，社交媒體已率先被「肖戰襲港」的相關話題爆Post洗版，火速衝上各大熱搜榜，粉絲紛紛留言「肖戰值得！」

頂流威力震撼全港。（微博@肖戰工作室）

未開騷已上熱搜。（微博截圖）

吸金力極強

事實上，肖戰近年在電影界吸金力極強，近兩年主演的《射鵰英雄傳：俠之大者》及《得閒謹制》合共斬獲高達10.92億人民幣票房，穩坐「十億票房男神」寶座。近日更有傳他將再創事業高峰，加盟張藝謀執導的新片《守密者》，與倪妮、劉浩存、楊冪及易烊千璽等超豪華陣容同場飆戲。今次久未在港露面的肖戰以全球代言人姿態登陸尖沙咀，未見其人已掀起全城狂熱，足見其頂流號召力一時無兩！