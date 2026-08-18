南京紅姐消失1年疑殺入大灣區　豹紋衫襯短褲踩斗零踭震撼網民

去年（2025年）震撼中外網絡的38歲焦姓中國偽娘網紅「南京紅姐」，因長期以女裝造型約嫖男性、偷拍性交過程上網售賣牟利，更因一句「來都來了」誘使多名男子「迎男而上」而轟動一時。事件沉寂一年後，近日有內地網民宣稱於廣州客村一帶的服裝店捕捉到紅姐的「芳蹤」，其最新女裝造型照隨即於網絡瘋傳並引爆熱議！



紅姐（微博圖片）

豹紋露背裝現身廣州

據網上流傳的照片顯示，疑似「南京紅姐」正於廣州客村一間服裝店內試穿女裝，其全新造型相當搶眼，身穿豹紋大露背上衣、牛仔短褲配搭細高跟鞋（斗零踭），並戴上一頂齊瀏海、綁著低馬尾的長假髮。

疑似「南京紅姐」現身廣州客村。（小紅書圖片）

相片曝光後，網民驚呼「紅爺出現啦！」，也有不少香港網民關注其轉移陣地至大灣區，打趣留言「等我發紅色代數出去捕捉紅姐」。由於焦某某於2025年7月因涉嫌傳播淫穢物品罪被南京警方依法刑事拘留，如今事隔僅一年便疑有近照流出，引發網民質疑「難道不用坐監嗎？」

香港網民質疑紅姐「不用坐監」？（threads）

內地網民同樣疑惑。（小紅書圖片）

內地網民搞笑留言南京紅姐進軍香港。（小紅書圖片）

曾偷拍男男片震撼網絡

回顧2025年的「南京紅姐」事件，焦某以偽娘身份在南京活躍，於網絡邀請男性到其住所發生性行為，並暗中偷拍影片上網收錢牟利。

南京紅姐(微博截圖)

流出影片顯示，受害者不乏顏值極高的鮮肉男子，雖然部分人抵達現場後發現紅姐是個大叔而打算撤退，但最終在紅姐「來都來了」的言語刺激與誘惑下硬食，事件當時迅速演變成全網熱討的社會新聞。

多名男子與紅姐「幽會」的影片流出。（微博圖片）

截至目前為止，官方警方與司法機關尚未公開發布該案的最終審理判決進展，因此現身的究竟是本人取保候審、刑滿出獄，抑或僅是長相相似的其他人，仍有待官方進一步釐清。