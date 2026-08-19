張凌赫《逐玉》爆紅傳合影要付費　最高喊價10萬　工作室火速發聲

中國內地男星張凌赫因人氣電視劇《逐玉》爆紅，但人紅是非多，近來他被爆料合照要收費，甚至價格飆漲至人民幣4萬元，最近還一路狂飆到9.5萬人民幣，引發熱烈討論。



不過對此張凌赫工作室火速出面闢謠，發出聲明喊告，並強調，所有與粉絲的合照「均為免費」。

張凌赫出演《逐玉》後爆紅，近日被爆料合照要收費，甚至價格飆漲至人民幣4萬元，最近還一路狂飆到9.5萬人民幣。（逐玉官方微博）

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日前有八卦博主聲稱，粉絲與張凌赫合照要收費，在《逐玉》爆紅後，收費更炒到9.5萬的天價，網上討論的沸沸揚揚，17日張凌赫工作室發出律師聲明，嚴正強調張凌赫及團隊從未開放任何付費合照活動，所有的合影都是免費的，強調不會用合照來謀取利益。

聲明中寫下：

目前各項維權工作正有序推進，我方將堅決維護張凌赫先生的合法權益。網路空間並非法外之地，任何針對性實施的影射侮辱、造謠傳謠等行為，均涉嫌違反法律規定，將面臨法律懲處！

張凌赫的粉絲則推測，黃牛看中他的高人氣與熱度，才因此炒作合照機會，但收益不會到張凌赫身上，而是流入黃牛的口袋，跟張凌赫本人毫無關係，目前工作室已對相關留言蒐證準備提告。

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