竇唯次女竇佳嫄從小遭網暴拒叫爸爸　12歲患精神病須終身服藥

天后王菲前夫、內地著名音樂人竇唯與攝影師高原所生的女兒竇佳嫄，亦即是竇靖童的同父異母妹妹，近日接受訪問時罕有剖白其沉重痛苦的成長歷程。作為王菲女兒竇靖童同父異母的妹妹，竇佳嫄坦言自己的人生與姐姐截然不同，她自幼便因父母昔日的感情風波而承受無休止的網絡暴力，更坦言12歲時已確診精神疾病，需面臨長期服藥治療。



竇佳嫄是竇唯與天后王菲離婚後，與攝影師高原所生的女兒。（微博圖片）

12歲確診精神疾病需終身服藥

因為父母過往的感情糾葛，竇佳嫄自小便活在輿論的陰霾與惡意之中，頻繁收到「出生就是個錯誤」、「應該回爐重造」等極端惡意留言，這些惡意持續對她的身心造成巨大創傷，令她在12歲時便被確診患有情感障礙等精神疾病，需要長期乃至終身服藥來控制病情。

竇佳嫄透露她從小就經常受到網民的惡意攻擊。（影片截圖）

竇佳嫄在12歲時被確診患有精神疾病，需要終身服藥來控制病情。（影片截圖）

與父親竇唯廿年來零私下聯絡

訪問中，竇佳嫄罕有地詳細談及與父親竇唯的關係，直言二十歲前父女倆幾乎沒有任何私下聯繫，「短訊都很少發，見面更不可能」。竇佳嫄透露她從來不稱呼竇唯做「爸爸」，一直只叫他「老竇」或直呼其名。至於二人對上一次見面已是兩年前，當時竇唯找她為歌曲錄製和音。但兩人的交流嚴格受限於專業環節，「該錄錄音，不會聊別的」，工作一結束便各自離開。

年輕時的竇唯是內地知名搖滾歌手。(《黑色夢中》MV截圖）

竇佳嫄透在她20歲之前露與父親竇唯幾乎沒有任何下聯繫：「短訊都很少發，見面更不可能」。（影片截圖）

近兩年父女倆才開始有節日慰問式的簡單溝通，去年在竇佳嫄生日時，父親更特別發了利是。這件事她告訴母親高原後，高原瞬間流眼淚了，竇佳嫄也因此對前夫竇唯產生了些許改觀。

母親高原得知竇佳嫄生日時父親竇唯發了利是後，當場哭了。（影片截圖）

竇佳嫄坦言童年階段父親在情感上確實給過她傷害，她不認同「強行與傷害和解」的說法，但傾向關注眼前的實際進展。目前父女關係仍處於緩慢磨合階段，長達二十年的情感空白雖無法一朝一夕抹平，但雙方都已跨出關鍵一步。

竇佳嫄坦言父親竇唯在童年確實給過她傷害，但雙方都已跨出關鍵一步。（微博圖片）

與姐姐竇靖童各自發展音樂路

竇佳嫄出生於2002年8月，是竇唯與第二任妻子高原的女兒。2004年竇唯與高原離婚時，她年僅兩歲，此後由母親高原獨自撫養。 而竇唯與王菲所生的女兒竇靖童，則因母親王菲的資源與支持，在音樂道路上獲得了更多關注和認可，兩姐妹的處境對比也一直成為輿論熱議的焦點。

竇佳嫄從小學開始便立志成為歌手，音樂才華出眾。（微博圖片）

作為與竇佳嫄同父異母的姐姐竇靖童，亦繼承了媽媽王菲的歌唱基因（微博圖片）

對於與同父異母姐姐竇靖童的關係，竇佳嫄表示兩人第一次見面時場面雖然有些許尷尬，但彼此並無隔閡，如今姊妹二人也在各自的音樂與人生道路上各自努力前行。

竇佳嫄回憶起與姐姐竇靖童的初次見面。（影片截圖）