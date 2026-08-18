王菲2女碰面聚餐　20歲李嫣氣質激似媽媽　竇靖童攜緋聞對象同行

天后王菲和前夫李亞鵬的20歲女兒李嫣，近日被拍到與同母異父的姐姐竇靖童，以及姐姐的緋聞女友宋妍霏在北京聚餐。身高近175公分的李嫣當天一身簡單黑色造型，走起路來氣場十足，被指神複製王菲年輕時的神態。



李嫣出生時患有先天性唇齶裂，多年來接受數次修復手術，如今臉上已幾乎看不出明顯痕跡。現年20歲的她長得亭亭玉立，五官愈發精緻。被拍到當天，李嫣身穿黑色細肩帶背心搭配長褲，打扮簡單隨性，一頭長髮披肩。

王菲20歲女兒李嫣，被指神復製媽媽年輕時神態。（微博圖片）

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李嫣目前正在倫敦攻讀藝術專業，暑假回到中國以志願者身分投身嫣然天使基金公益活動。

她雖然目前仍是大學生，但身高近175公分，身形高挑纖細，舉手投足相當有模特兒架勢，尤其走路時的神態及擺動雙臂的動作，更讓不少網民直呼看到王菲的影子，紛紛留言：

「走路的樣子跟媽媽一模一樣」

「兩隻手臂一甩，那個勁頭就出來了。」



竇靖童2023年拍攝電視劇《她的生存之道》與宋妍霏結緣，兩人緋聞至今傳了約三年。

王菲8月8日剛迎來57歲生日，竇靖童結束《歌手》賽程後，與宋妍霏結伴前往雲南大理，疑似一同為王菲低調慶生。之後王菲帶着李嫣返回北京，竇靖童與宋妍霏則被指搭乘同一班機離開雲南。如今兩人又與李嫣一同聚餐，可見宋妍霏已獲天后一家認可。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】