黎姿七夕行山大曬零贅肉少女身材　豪門闊太嘆菠蘿包生活勁貼地

現年54歲的黎姿（現名：馬黎珈爾）曾於2004年《萬千星輝頒獎典禮》中，憑劇集《金枝慾孽》所飾演的「侯佳‧玉瑩」一角贏得視后，演技獲得肯定。然而，正當事業如日方中之際，黎姿選擇淡出娛樂圈，下嫁富商馬廷強，並為對方誕下三位千金，過着豪門少奶奶的生活，幾乎絕跡於幕前演出。其後她更轉戰商界，發展得有聲有色，成功視后轉型為商業女強人。昨日（19日）適逢七夕情人節，她未有選擇大餐慶祝，反而在社交媒體分享多張行山美照，凍齡狀態再次成為熱話。

黎姿七夕行山。（IG@gigilai_official）

零贅肉身材。（IG@gigilai_official）

山頂行山曬零瑕肌膚

黎姿在IG發文分享心情：「Hiking through mountains, breathing crisp fresh air... Happy Chinese Valentine's Day.」相中她身穿深藍色貼身小背心搭同色系運動長褲，頭戴白色鴨舌帽，一身勁裝活力爆棚！雖然已年過半百兼身為三女之母，但她保養得極致神級，貼身衣物精準勾勒出零贅肉的纖細腰線，手臂肌肉緊緻結實，體態完全不輸20歲青春少女。配上她標誌性的甜美酒窩與白滑無瑕膚質，逆天美貌令全網震撼！

曬零瑕肌膚。（IG@gigilai_official）

體態完全不輸年輕少女。（IG@gigilai_official）

化身旅遊大使重遊昔日劇集取景地

除了IG曬相，黎姿更在小紅書上載短片化身「香港旅遊大使」，帶粉絲打卡她最愛的舊山頂道行山路線。片中她感性重提當年拍劇點滴，笑言過去拍古裝或時裝劇都常到西貢取景，如今則喜歡帶家人故地重遊，更嬌笑表示該處「藏着我年輕拍戲的回憶」，又介紹橋咀島著名的「菠蘿包岩石」。行山過後，她十分貼地光顧港式茶餐廳，大歎菠蘿包、蛋撻及紅豆冰等童年美食，毫無架子盡顯親民魅力。

如今喜歡帶家人故地重遊。（小紅書@黎姿）

重遊故地睇風景。（小紅書@黎姿）

介紹橋咀島著名的「菠蘿包岩石」。（小紅書@黎姿）

商界女強人健康生活

自嫁入豪門息影後，黎姿成功由視后轉型為商界強人，即便平日日理萬機，仍堅持透過登山與健身維持巔峰狀態。今次她在山頂俯瞰無敵景緻，七夕佳節享受愜意山林樂，再次完美示範何謂優雅獨立的極致闊太人生！

行完山大歎菠蘿包、蛋撻及紅豆冰等童年美食。（小紅書@黎姿）

商界女強人健康生活。（IG@gigilai_official）