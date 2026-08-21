在剛剛完結的迪士尼D23（迪士尼兩年一度的全球粉絲大會）博覽會上，Marvel Studios（漫威影業）總裁Kevin Feige（奇雲費治）親自揭曉了重啟版《變種特攻》（X-Men）的核心陣容，並宣佈由25歲美國女星英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）接棒出演經典變種人角色羅剎（Rogue），瞬間引起全球影迷討論。這位火速上位的影壇新星，既因恐怖片《愛你致死不渝》（Obsession）而有了光環，也因為過去在社交媒體上讚好尊尼特普（Johnny Depp）的離婚帖文而惹爭議，讓漫畫粉絲對她有着兩極評價。



Marvel Studios總裁Kevin Feige正式宣佈重啟版《變種特攻》（X-Men）的陣容，宣佈由25歲美國女星英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）接棒出演經典變種人角色羅剎（Rogue），瞬間引起全球影迷討論。（IG@indenavarrette）

D23《變種特攻》演員名單：X-Men新世代陣容出爐

綜合外媒報道，定於2028年5月上映的MCU（漫威電影宇宙）版《變種特攻》班底正式成形，除了由英迪納瓦瑞特飾演羅剎外，莎蒂辛克（Sadie Sink）將出演珍葛蕾（Jean Grey），基特康納（Kit Connor）飾演鐳射眼（Cyclops），阿當戴華（Adam Driver）飾演反派凶兆先生（Mr.Sinister）。

MCU版《變種特攻》班底正式成形，由25歲美國女星英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）接棒出演經典角色羅剎（Rogue）。（IG@marvelstudio）

網民評價兩極：尊尼特普風波成導火線

儘管業界看好英迪潛力，但網民卻掀起激烈罵戰。爭議焦點並非演技，而是她曾讚好支持尊尼特普（Johnny Depp）的貼文。媒體發現，部份反對者發起#NOTMYROGUE標籤，批評她支持「施暴者」；更有激進聲音質疑她「只是一個Twitch直播主，算不上是真正演員」。

英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）於2025年憑探討女性創傷的恐怖片《愛你致死不渝》（Obsession）走紅。（《愛你致死不渝》劇照）

英迪於2025年憑探討女性創傷的恐怖片《愛你致死不渝》（Obsession）走紅，但被發現她曾讚好尊尼特普（Johnny Depp）的家暴官司勝訴貼文，大批網民批評她靠女性主義作品獲利，但私下卻支持涉家暴爭議的男星，直指其行為偽善，「不要以為女演員演了這類題材的電影，就代表她們真的是女性主義者」。



外界對英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）的爭議焦點並非演技，而是她曾讚好支持尊尼特普（Johnny Depp）的貼文。（IG@indenavarrette）

但網民意見並非一面倒，仍有大批粉絲為她護航。支持者替她反擊指出，荷里活對男女演員存在著嚴重的雙重標準。

大家對那些支持尊尼特普的男星寬容度極高，為何對一個年輕女星卻要趕盡殺絕？ 粉絲為英迪作出反擊

更有粉絲興奮表示，由拉丁裔演員英迪飾演帶有美國南部口音的羅剎，將為角色注入前所未有的生命力。

英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）粉絲認為荷里活對男女演員存在著嚴重的雙重標準。（IG@indenavarrette）