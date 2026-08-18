奪命狂呼女星Hayden Panettiere疑死於用藥過量　急救現場錄音曝

憑藉經典美劇《英雄》（Heroes）中「啦啦隊長」克萊兒一角紅極一時的荷里活女星希丹潘尼蒂亞（Hayden Panettiere），於當地時間8月16日驚傳在南卡羅來納州住宅內猝逝，享年 36 歲。急救錄音檔案與最新調查隨之曝光，現場甚至發現用於逆轉鴉片類藥物過量的解毒噴劑，震撼娛樂圈！



友人急撥 911！現場已心跳驟停 驚見鴉片過量解毒劑 Narcan

Hayden Panettiere（Instagram@haydenpanettiere）

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根據《PEOPLE》等外媒報導，當地警方與緊急醫療人員於8月16日下午1時50分接獲希丹熟人報案，趕往其位於格林維爾（Greenville）的閣樓公寓，發現她已失去意識且心跳停止。

救護調度錄音顯示，救護人員在現場持續進行CPR等急救措施，並提及現場疑似有「藥物過量」情況，更在床墊上發現用於緊急逆轉鴉片類藥物過量的「Narcan」鼻噴劑。遺憾的是，經搶救後仍無法恢復生命跡象，於下午2時32分宣告不治。

初步驗屍無外傷！警方排除他殺詳細死因待毒理報告

格林維爾郡驗屍官辦公室目前已完成初步驗屍，確認希丹身上並無明顯外傷，警方也表示現場沒有任何可疑狀況或他殺跡象。

對於現場發現的Narcan噴劑，警方強調目前無法確定是否曾施用於希丹身上，因此不能直接斷定死因為藥物過量，確切死因與毒理報告仍需數週檢驗時間才能釐清。

希丹潘尼蒂亞童星出道，除了代表作《英雄》外，還曾演出熱門劇集《紐斯威爾》（Nashville）以及電影《奪命狂呼》（Scream）系列，演藝履歷相當豐富。

希丹離世後留下一名11歲的女兒凱亞（Kaya），孩子的父親為其前未婚夫、烏克蘭前世界重量級拳王克里琴科（Wladimir Klitschko）。希丹的家屬已痛心證實死訊，許多演藝圈好友與全球影迷也紛紛湧入社群平台表達深切哀悼。

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