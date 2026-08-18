Heroes/奪命狂呼女星Hayden Panettiere離世　曾戀拳王患產後抑鬱

曾參演《奪命狂呼》（Scream）系列電影及美劇《英雄》（Heroes）的美國知名女星希丹潘尼蒂亞（又譯「海頓潘妮蒂爾」 / Hayden Panettiere）不幸驟逝，終年36歲。9歲成為童星的她，在鎂光燈下經常展露甜美笑容，但仍掩蓋不了現實生活中的千瘡百孔。



希丹潘尼蒂亞年輕貌美，曾與烏克蘭前重量級世界拳王克里琴科（Wladimir Klitschko）相戀，其後更誕下女兒，但剖腹生產時大量出血險死，其後患上產後抑鬱，最終與愛人分手，更因自身精神狀況崩潰下放棄女兒撫養權，如今卻永遠退出女兒的人生，令人再次關注產後抑鬱及荷里活藝人在星光背後的沉重壓力。



美國知名女星希丹潘尼蒂亞不幸驟逝，終年36歲。（IG@haydenpanettiere）

險喪命產房觸發PTSD 產後抑鬱與酒精成癮之路

希丹潘尼蒂亞早年與烏克蘭前重量級世界拳王克里琴科（Wladimir Klitschko）的愛情故事，曾是荷里活與體育界的一段佳話，兩人相戀多年，雖然從未結婚，但於2014年誕下女兒Kaya。但在生產過程中，本該是喜極而泣的時刻，結果卻演變成一場險些奪命的緊急狀況。

希丹潘尼蒂亞於2014年誕下女兒Kaya。（IG@haydenpanettiere）

希丹潘尼蒂亞於今年5月出版自傳《This Is Me: A Reckoning》，書中揭露了那次緊急剖腹生產的恐怖經歷，當時其血液無法凝固，子宮嚴重感染，產房內的醫生一度發出代表極度危急的「紅色警報」（Code Crimson）。根據美國國家生物技術資訊中心（NCBI）關於產後出血與創傷的醫學文獻，此類產科急症與大量失血極易引發產婦嚴重的創傷後壓力症（PTSD）與產後抑鬱。

歷經三小時搶救後，希丹潘尼蒂亞雖保住性命，但內心卻彷彿隨之死去，她回憶當時「感覺麻木」，連初為人母的喜悅都蕩然無存，緊接而至的是無止境的情感麻木，為撐住日常生活，酒精與處方藥物成了她的依靠。希丹潘尼蒂亞坦言，當時每天清晨6時睜開雙眼，第一件事不是抱起襁褓中的女兒，而是四處找酒。

希丹潘尼蒂亞年輕時曾與烏克蘭前重量級世界拳王克里琴科相戀，兩人的愛情故事曾是荷里活與體育界的佳話。(IG@klitschko）

精神崩潰下無奈放棄女兒撫養權

隨着抑鬱症和酒藥成癮等問題持續惡化，希丹潘尼蒂亞於2018年與克里琴科分手，而且同年做出了人生最痛的決定：她簽署文件，把女兒Kaya的完整撫養權交予男方，讓孩子跟隨父親前往歐洲生活。

希丹潘尼蒂亞形容簽下放棄撫養權的那份文件，是她「一生之中做過最心碎的事」。（IG@haydenpanettiere）

外界指責希丹潘尼蒂亞是不負責任的母親，她其後受訪時坦承，這並非雙方理智討論的結果，而是在她精神狀態徹底崩潰的狀況下發生，而簽下放棄撫養權的那份文件，是她「一生之中做過最心碎的事」。

嚴重的產後抑鬱往往會讓患者喪失照護能力，甚至對嬰兒做出危險行為。世界衞生組織（WHO）孕產婦心理健康報告指出，全球約有10%的孕產婦會經歷嚴重的精神健康問題，醫學界治療抑鬱症時，主張家人支持、心理諮詢及藥物干預，而在極端情況下會採取隔離或專業精神科干預手段，以保障患者安全。希丹潘尼蒂亞深知自己失控，因而選擇對女兒放手，暫時退出女兒的人生，進入復康中心接受長期治療。

希丹潘尼蒂亞在自傳的最後篇章中，記載了自己努力戒除成癮症、嘗試修補母女關係的點滴。圖為希丹潘尼蒂在美劇《英雄》（Heroes）的角色克萊兒（Claire）。（《英雄》劇照）

希丹潘尼蒂亞在自傳的最後篇章中，記載了自己努力戒除成癮症、嘗試修補母女關係的點滴，可惜Kaya從此要在缺少母親陪伴的環境中成長。而希丹潘尼蒂亞留下的訊息，顯示她放棄的撫養權，也是對女兒的另一種愛，而她在自傳留下創傷、成癮與無奈放手的真實紀錄。