「蜘蛛精」張慧儀挑戰昆蟲餐勁崩潰　自嘲食自己出古惑請鄰桌清盤

現年55歲的昔日「性感女神」張慧儀近年活躍於社交平台。近日她大膽挑戰廣東「暗黑料理」昆蟲全餐，過程面容扭曲，最終更要出動古惑怪招才能勉強過關，場面非常惹笑。



張慧儀曾為醫治兒子的心臟病而花費百萬醫藥費，並一度淡出香港幕前。（IG/@cheong_wei_yee_angie）

挑戰重口味料理。（小紅書@張慧儀）

嚇到面容扭曲。（小紅書@張慧儀）

挑戰昆蟲餐，嚇到面容扭曲

張慧儀戴上眼鏡仔細翻開餐廳的隱藏菜單，當看到菜單上的蜈蚣王、飛蛾、蜘蛛時，她嚇得眉頭深鎖，直呼：「蜘蛛毛毰毰，點食得落呀？」當年憑1998年TVB經典劇集《西遊記（貳）》蜘蛛精一角深入民心的她，更忍不住搞笑感嘆：「我以前都演過蜘蛛精，咁咪即係食自己？」

面露難色。（小紅書@張慧儀）

自嘲「蜘蛛精食自己」。（小紅書@張慧儀）

看完菜單後，她才正式挑戰隱藏菜單中的「蟲蟲驚喜」拼盤。面對桌上各式各樣的「極品」，如蜂蛹、蠶蛹、蜻蜓蛹、大麥蟲及金龜子等，場面讓她直呼緊張。

蟲蟲驚喜。（小紅書@張慧儀）

發揮急才請鄰桌成功清盤

經過一輪心理建設，她終於緊閉雙眼，夾起大麥蟲硬吞。品嚐過後，她發現口感不如想像中可怕：「呢啲蟲炸過之後，其實冇咩好難食嘅味道，真係冇嘅。但炸咗香口咗，其實冇咩味。」隨後上菜的「桂花蟬蒸雞」更衝擊視覺，她評價：「（桂花蟬）有一種唔知咩味嚟㗎，一定要親自食一口先知。」不過食到最後她依然難以招架，為了不浪費食物，她發揮急才把剩下的昆蟲熱情端給鄰桌食客分享，成功消滅殘局。

十分抗拒。（小紅書@張慧儀）

小心翼翼試吃。（小紅書@張慧儀）

慢慢接受逐一嘗試。（小紅書@張慧儀）

熱情地將昆蟲拼盤端給鄰桌食客分享。（小紅書@張慧儀）

張慧儀心血傾注患病養子

張慧儀多年來母兼父職，專心照顧患有先天性心臟病的22歲養子張晃維（Hanson），更曾為兒子的百萬醫藥費四處奔波。幸好Hanson近年經過大手術後康復進度理想，早前更陪同媽媽出席廣州的公益活動，只見他氣色紅潤、笑容燦爛。隨著兒子長大成人並正在修讀神學課程，張慧儀終於能放下心頭大石，苦盡甘來。

張慧儀早前宣布回港定居，被問到感情狀況，她坦言不嚮往亦不抗拒，始終兒子開始長大，她也可以過自己的生活。（TVB）