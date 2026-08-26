醒來劇情｜最新追劇日曆／更新時間＋演員角色簡介

《醒來》陸劇又名，改編自同名小說。有海飛、王波、鮑宇科作為編劇，趙寶剛、劉心剛為執導，由歐豪、古力娜扎、馮紹峰、江疏影領銜主演的一套以諜戰為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《醒來》電視劇情大綱

1941年冬，中共地下黨員李木勝於杭州暴露犧牲，臨終前將揭露日軍「沉睡計劃」位置的膠卷託付給學徒照相師陳開來，希望他前往上海交給我黨。陳開來與落難舞女金寶結伴赴滬，意外捲入「汪偽督查大員」蘇門與76號頭子的內鬥漩渦，在經歷貪墨案與跑馬場刺殺案後，終於與代號「蘇堤」的地下黨員沈克希接頭並交付情報。

我黨發現陳開來具備過人的洞察能力，遂邀其協助分析照片線索。面對76號、日軍及軍統等多方勢力，陳開來在地下黨員蘇門、趙前與沈克希的竭力相助下度過重重危機；他在此過程中完成蜕變並徹底「醒來」，最終成功粉碎敵人的「沉睡計劃」，成長為一名真正的共產主義戰士。

《醒來》播出更新時間｜最新追劇日曆

《醒來》電視劇幾時播?《醒來》於8月26日播放，一共有40集，由愛奇藝 、CCTV電視劇播放。8月26日起，CCTV-8電視劇黃金強檔每晚兩集連播，愛奇藝VIP會員19:30更新4集；8月27日起，VIP會員每日19:30更新2集。

《醒來》播出更新時間｜最新追劇日曆

《醒來》演員開係圖

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《醒來》演員簡介

歐豪 飾 陳開來

歐豪飾演陳開來（微博圖片）

古力娜扎 飾 金寶

古力娜扎飾演金寶（微博圖片）

馮紹峰 飾 杜黃橋

馮紹峰飾演杜黃橋（微博圖片）

江疏影 飾 蘇門