蟬電視劇劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《蟬》陸劇，有陳瓊瓊作為編劇，袁玉梅為執導，由鐘楚曦、吳鎮宇、鄭雲龍領銜主演的一套以懸疑犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《蟬》電視劇情大綱

一宗被塵封十二年的綁架慘案突生變數，將三位身負沉重創傷的法律界要員牽引至同一命運交匯點。刑辯律師丁寧（鍾楚曦 飾）的親生父親正是當年綁架案的嫌犯，而將她撫養長大的繼父卻是一位執法刑警。另一方面，位高權重的資深法官余頌凡（吳鎮宇 飾）昔日曾因慘遭報復而痛失妻兒，內心深處埋藏著無法癒合的巨大創傷。聰明絕頂且擅長揣摩人心的律政精英趙屹傑（鄭雲龍 飾）亦捲入其中。他慣於遊走在法律規則的灰色地帶，性格偏執且立場極其撲朔迷離，令人敵友難辨。

這三位各有心碎過往的人物，因這宗重見天日的舊案被迫展開一場驚心動魄的博弈。法庭之上，他們身分對立、針鋒相對；法庭之外，三人彼此試探、相互算計。隨着案件被層層剝開，舊案背後所隱藏的欺瞞、血淚以及利益黑幕逐一浮出水面。

《蟬》播出更新時間｜最新追劇日曆

《蟬》電視劇幾時播?《蟬》於8月20日播放，一共有12集，由愛奇藝、騰訊視頻、咪咕視頻播放，會員由開播首日一次性更新4集之後每日更新2集，非會員開播首日免費看2集之後每日免費更新1集。

《蟬》電視劇追劇日曆（电视剧蝉@Weibo）

《蟬》演員人物關係圖

《蟬》演員人物關係圖（电视剧蝉@Weibo）

《蟬》演員

鍾楚曦 飾 丁寧

鍾楚曦 飾 丁寧（电视剧蝉@Weibo）

吳鎮宇 飾 余頌凡

吳鎮宇 飾 余頌凡（电视剧蝉@Weibo）

鄭雲龍 飾 趙屹傑