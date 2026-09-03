早春晴朗線上看分集劇情｜最新更新時間/追劇日曆+演員關係圖

《早春晴朗》陸劇，改編自同名小說。有高小嫺作為編劇，蔣繼正為執導，由井柏然、孫千領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《早春晴朗》電視劇情大綱

學歷普通的北漂女孩尚之桃（孫千 飾），誤打誤撞拿到世界頂級廣告公司的職缺，成為一名職場菜鳥。入職首日，極具天賦且毒舌的「鬼才」老闆欒念（井柏然 飾）便直接勸她放棄。然而熱烈勇敢的尚之桃並未被擊退，她頂住重重壓力不斷提升自我，最終實現蜕變，成長為能獨當一面的優秀員工。

在狹路相逢的相處中，尚之桃亦步亦趨的成長撬碎了欒念世故堅硬的心防，互相吸引的二人在都市叢林中展開了極限拉扯與分分合合。在這場愛的洗禮下，欒念逐漸收斂過往鋒芒，尚之桃亦變得堅強成熟，勢均力敵的兩人最終克服阻礙，為彼此寫下了全新的結局。

《早春晴朗》分集劇情

第1集：職場新人尚之桃前往翎美公司面試，雖因缺乏實戰經驗遭到主面試官欒念一票否決，但人事主管梁心力保新人，讓她得以順利入職並由盧米帶教。入職首日，尚之桃依規採訪欒念，面對欒念的冷嘲熱諷與「早日換工作」的毒舌打擊，尚之桃虛心應對，卻在離開時慌亂打碎了欒念珍愛的古董打字機。當晚，尚之桃因如實提交欒念的荒誕採訪言論被評價為「缺心眼」；錯過末班車後，欒念及時拉走欲搭乘黑車的尚之桃並送其回家，勸她早日離職，尚之桃則不卑不亢地堅決表示絕不辭職。

不料回到租住處後，尚之桃察覺身後有人一路尾隨。來到門口時，她找不到鑰匙且敲門無人回應，尾隨者已然逼近，陷入絕境的尚之桃抱頭大聲呼救。

第2集：解開尾隨誤會後，尚之桃結識了新室友孫遠翥與孫雨。另一邊，翎美公司二組搶走欒念的客戶，代理總經理之爭白熱化。欒念決定接洽「木蘭說」項目破局，並採納盧米建議帶尚之桃同行出差。面對曾被欒念淘汰而心懷怨恨的萊米廣告李總，合作一度陷入僵局；尚之桃發揮實幹精神，提前調查導演背景並深入片場當群演，成功幫欒念搭上導演，逼得李總不得不低頭簽約。

晚宴上，李總意圖向尚之桃灌酒套近乎，盧米與欒念默契配合為其解圍。回程途中，欒念不僅教導尚之桃應對職場騷擾的言語技巧，還主動脫下外套為她禦寒。面對項目執行期客戶惡意拖延改單的刁難，欒念再次傾囊相授，教她建立群組溝通、標紅抄送存證的職場「護身符」法則，指點尚之桃在職場中快速成長。

第3集：在偏遠鄉村拍攝期間，帶教同事盧米因身體不適難以撐場，三組的趙欣琦便指派尚之桃隨村民外出尋找住處。隨後暴雨引發泥石流，尚之桃意外翻車失聯，趕來搜救的欒念亦被困於鎖死的車廂內。危急關頭，尚之桃挺身而出，精準砸破車窗救出欒念。二人靠著繩索轉移至安全避難點，欒念細心為尚之桃拔刺包紮並背她前行，這場生死歷程讓彼此間悄然滋生出微妙的情愫。

獲救送醫後，欒念全程守候在病榻旁照料，並叮囑尚之桃往後切勿盲目服從他人安排。回到公司後，欒念當眾嚴詞訓斥推卸責任的趙欣琦，盧米亦發聲維護尚之桃的貢獻。憑藉在「木蘭說」項目中的出色表現，尚之桃順利通過試用期簽訂正式合同。為表達謝意，尚之桃主動提出請客，原本拒絕的欒念隨後轉念改口由自己作東，令尚之桃喜不自勝。

第4集：欒念帶尚之桃前往好友譚勉的農家院吃紅燒魚解饞，期間前女友突然前來瘋狂糾纏並劃傷欒念，欒念冷靜處理後果斷帶尚之桃離開。

週末，尚之桃與朋友聚會後前往酒吧，誤點了十八杯酒而喝得大醉。恰巧也在該酒吧的欒念登台獻唱，吸引了尚之桃的目光。見外國朋友欲帶醉酒的尚之桃離去，欒念立刻衝上前解圍並宣稱尚之桃是其女友。面對醉意朦朧、嚷著「救救命要以身相許」的尚之桃，欒念一路背著她，最終無奈將說不清地址的尚之桃抱回了自己的家中。

第5集：醉酒的尚之桃被欒念帶回住處，二人抵擋不住內心的情感與吸引，發生了甜蜜的親密關係。次日一早，尚之桃留下「昨晚你辛苦了」的紙條悄然離去。好友譚勉發現尚之桃遺落在欒念家的背包，調侃這是「欲擒故縱」的手段。不料直男思維的欒念在約見還包時，竟當面質問尚之桃是否故意落包以糾纏他；深受傷害的尚之桃當即強調昨晚僅是意外，此後絕不會再有任何瓜葛。

察覺到尚之桃的決絕與傷感後，欒念有些不是滋味，特意買下限量款奢侈品包作為補償。然而當二人再次面交送包時，尚之桃堅決拒絕接受，表示希望雙方全當什麼都沒發生過，更不要因此影響到未來的公務評估；面對尚之桃的冷淡与劃清界限，欒念反而追問她不肯收包是否還抱有談感情的念頭，二人陷入僵局。

《早春晴朗》6-10集分集劇情

第6集：尚之桃為與欒念劃清界限，主動向梁心申請調至張嶺帶領的二組。二組接手了原本屬於一組的旗牌客戶，但客戶要求沿用一組之前的執行方案，張嶺遂指派尚之桃向欒念索要源文件。

求助無門的尚之桃前往欒念家門口蹲守，照顧醉酒的欒念並幫其清洗衣物。次日醒來，欒念口嫌體正直，以「失竊」為由叫回尚之桃，不僅將源文件拷貝給她、指點方案改進，還貼心為其烘乾衣服並一同乘車上班。尚之桃順利將源文件交差，令張嶺對她與欒念的交情刮目相看。

第7集：姚蓓因男友劈腿申請調往香港，尚之桃在送別中深受觸動，堅定了在北京打拼的決心。公司林總出面調解，促成張嶺帶領的二組與欒念的一組合作重啟「悅騰」項目，由欒念負責主導。

會議上，尚之桃主動請纓配合盧米處理供應商資料，並前往欒念辦公室請教。欒念雖口頭上強調「避嫌」，仍悉心指導並稱讚她的勇敢；尚之桃趁機歸還修好的打字機按鍵，兩人的關係在工作互動中微妙緩和。

為了項目，尚之桃穿著高跟鞋奔波至深夜，欒念心疼並主動開車送她回家。途中，欒念接到母親催促相親的電話，因見尚之桃專注工作而賭氣答應。下車時，欒念體貼地將腳疼的尚之桃抱過水坑，卻在此時撞見特意打傘出來接尚之桃的孫遠翥。看著兩人撐傘離去的背影，醋意大發的欒念扔掉雨傘，轉頭便向母親取消了相親。隨後欒念找譚勉喝悶酒，被譚勉一語道破其「又慫又怕」、在感情中不知所措的真實心態。

第8集：尚之桃搭建的數據方案獲得「悅騰」客戶的高度評價，梁心意圖將其提拔為資深客戶執行。然而，一封針對欒念私生活的匿名黑料郵件突然爆發，誣陷其家暴等醜聞。安妮暗中操弄此事企圖將欒念拉下馬，張嶺得知後嚴詞警告。尚之桃與盧米欲為欒念作證，但梁心遵照欒念「不牽連他人」的意願及時制止。

面對總公司的調查，欒念冷靜梳理郵件接收人的名單特徵，推翻了前女友作案的可能，精準鎖定係內部人所為。隨後，在譚勉等好友的協助下，欒念利用行車記錄儀畫面找到了當天遭人斷電與偷拍的關鍵鐵證。被暫停職務期間，焦急的尚之桃主動登門探望，兩人在山頭相處時情不自禁相擁親吻，感情再度升溫。

考量到公開內鬥細節會損害公司聲譽與客戶信任，欒念顧全大局將證據私下交由林總處理。最終，總公司發文澄清桃色新聞均屬子虛烏有，欒念成功洗清冤屈並正式升任代理總經理；重返崗位後，他雷厲風行地將安妮提交的過高預算大幅削減，予以有力反擊。

第9集：尚之桃在僅有五千元預算的情況下，巧妙利用未來合作機會招攬贊助，將公司籃球賽辦得有聲有色，出色能力獲得全公司與欒念的高度認可。慶功宴上，悅騰的萬鈞企圖向尚之桃打探供應商底價被拒，暗中觀察的欒念心生讚許，但見萬鈞對其大獻殷勤，又忍不住醋意大發。

私下相處時，欒念向尚之桃提出建立「不公開且一對一」的隱秘親密關係，雙方達成共識。生日當晚，尚之桃與朋友聚會歡慶，接獲欒念關心電話。醉意朦朧間，尚之桃吐露生日願望，坦言希望能抓住自己愛的人與欒念，令欒念難掩嘴角上揚。

第10集：得知尚之桃要去相親后，醋意大發的欒念強行將她帶上車，兩人在車內情不自禁深情擁吻，並順理成章開啟了隱秘的地下戀情。為了不被同事發現、避免被質疑依靠上司上位，尚之桃堅持在公司嚴格保持職場距離，兩人只能在梯間、車內等角落暗度陳倉，在克制與拉扯中享受著地下戀的甜蜜。

然而，一場突如其來的職場危機打破了平靜。因幫美工背鍋，尚之桃負責的品牌標誌印製出錯，構成了一級事故。為了化解危機，欒念與尚之桃連夜奔赴印刷廠修改彩頁，及時止損。但在公司大會上，欒念依然公事公辦，當眾宣布了對尚之桃一年內不得升職加薪的處罰。

《早春晴朗》11-14集分集劇情

第11集：因当众受罚与青梅竹马臧瑶的突然出现，尚之桃与栾念之间滋生重重误会。栾念听从建议送花欲缓和关系，却被臧瑶误以为是送给自己；尚之桃目睹二人同行，又在跨年期间看到臧瑶晒出与栾念在瑞士的亲密合影，误以为栾念另有所爱，深感二人并非「同一个世界的人」，内心备受煎熬。

栾念提前结束瑞士行程返京，特意为尚之桃送来滑雪装备。面对尚之桃提出的「若有他人可随时终止关系」的摊牌，被误解的栾念大发雷霆，二人再次不欢而散。随后尚之桃因伤心过度发烧病倒，得知消息的栾念心急如焚，直接赶赴尚之桃家门前，叩响了她的家门。

第12集：欒念強行帶發燒的尚之桃前往醫院就醫，並將其帶回家中細心照料。面對尚之桃再次提出的分手請求，欒念以「病好後再說」拖延，並在下雪之夜霸道又溫柔地攬尚之桃入懷，嚴厲「警告」不許分手，同時解釋了後備廂奢侈品盒子的「配貨」原委，解開了尚之桃的心結。

臧瑤醉酒登門拜訪，三人玩起遊戲。互動之間，臧瑤親眼目睹了欒念對尚之桃無微不至的偏愛與護短，徹底明白自己毫無機會，黯然傷心離開。隨後，尚之桃與欒念開誠布公地互訴醋意與真心，徹底解開臧瑤與瑞士之旅的誤會，重歸於好。

轉眼到了2014年新年，尚之桃回老家與父母歡度春節，欒念則在老家向父母坦白已有女友。隨後的普吉島公司團建中，向來不參加此類活動的欒念破例同行，全然不顧同事的議論，眼中唯有尚之桃一人。

第13集：團建期間，欒念嫉妒尚之桃備受關注，二人甜蜜約定看日出，但張嶺突如其來的辭職打破了平靜。張嶺以薪資翻倍、帶團隊的優渥條件邀請尚之桃同行，深感被能力的尚之桃尚未做出決定。然而，欒念得知後卻毒舌諷刺尚之桃，稱張嶺挖她只是因為她「便宜好用」。這句話嚴重刺傷了尚之桃的自尊心，她憤而表示自己就是要跟張嶺走，並隨即將欒念的電話與微信全部拉黑。

事後，經譚勉提醒，欒念驚覺自己高高在上的說話方式竟與當年諷刺自己的父親如出一轍，懊悔不已欲打電話致歉，卻發現已被封鎖。次日例會上，尚之桃當眾反駁欒念的高壓期限，欒念一反常態地給予肯定並增派人手。正當尚之桃冷靜復盤職場成長、思考去留之際，忽然接到了孫雨告知「出事了」的緊急電話。

第14集：尚之桃最終決定不跟隨張嶺離職，並在梁心與欒念的約談下選擇留在公司。事後，欒念主動就之前的言語傷人向尚之桃道歉，希望她將自己移出黑名單，二人冰釋前嫌、重歸於好。

尚之桃租住的房子遭黑中介惡意破壞、斷電，孫遠翥與雷哥為保護尚之桃和孫雨，與中介爆發衝突並被帶往派出所。得知尚之桃受傷且受了委屈，欒念心疼又生氣，親自趕往現場，故意引誘黑中介對自己動手並報警處置，合規合法地將黑中介一網打盡，替尚之桃討回公道。

面對欒念霸道又真摯的關心，尚之桃大為感動，撒嬌請求帶著剛收養的小狗暫住欒念家五天。欒念表面傲嬌默許，並開車幫忙搬家。尚之桃將小狗取名為「盧克」（與欒念的英文名同音），二人順理成章開啟了溫馨的同居生活。

《早春晴朗》播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》電視劇幾時播?哪裡看 ？《早春晴朗》於8月26日12:00開播，一共有24集，由優酷播放。會員8月31日至9月6日每日12時更新一集，SVIP 每日搶先看一集。

《早春晴朗》播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員人物

井柏然 飾 欒念

井柏然飾演欒念（微博圖片）

孫千 飾 尚之桃