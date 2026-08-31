早春晴朗線上看劇情｜最新更新時間/追劇日曆+演員關係圖+簡介

《早春晴朗》陸劇，改編自同名小說。有高小嫺作為編劇，蔣繼正為執導，由井柏然、孫千領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《早春晴朗》電視劇情大綱

學歷普通的北漂女孩尚之桃（孫千 飾），誤打誤撞拿到世界頂級廣告公司的職缺，成為一名職場菜鳥。入職首日，極具天賦且毒舌的「鬼才」老闆欒念（井柏然 飾）便直接勸她放棄。然而熱烈勇敢的尚之桃並未被擊退，她頂住重重壓力不斷提升自我，最終實現蜕變，成長為能獨當一面的優秀員工。

在狹路相逢的相處中，尚之桃亦步亦趨的成長撬碎了欒念世故堅硬的心防，互相吸引的二人在都市叢林中展開了極限拉扯與分分合合。在這場愛的洗禮下，欒念逐漸收斂過往鋒芒，尚之桃亦變得堅強成熟，勢均力敵的兩人最終克服阻礙，為彼此寫下了全新的結局。

《早春晴朗》分集劇情

第1集：職場新人尚之桃前往翎美公司面試，雖因缺乏實戰經驗遭到主面試官欒念一票否決，但人事主管梁心力保新人，讓她得以順利入職並由盧米帶教。入職首日，尚之桃依規採訪欒念，面對欒念的冷嘲熱諷與「早日換工作」的毒舌打擊，尚之桃虛心應對，卻在離開時慌亂打碎了欒念珍愛的古董打字機。當晚，尚之桃因如實提交欒念的荒誕採訪言論被評價為「缺心眼」；錯過末班車後，欒念及時拉走欲搭乘黑車的尚之桃並送其回家，勸她早日離職，尚之桃則不卑不亢地堅決表示絕不辭職。

不料回到租住處後，尚之桃察覺身後有人一路尾隨。來到門口時，她找不到鑰匙且敲門無人回應，尾隨者已然逼近，陷入絕境的尚之桃抱頭大聲呼救。

第2集：解開尾隨誤會後，尚之桃結識了新室友孫遠翥與孫雨。另一邊，翎美公司二組搶走欒念的客戶，代理總經理之爭白熱化。欒念決定接洽「木蘭說」項目破局，並採納盧米建議帶尚之桃同行出差。面對曾被欒念淘汰而心懷怨恨的萊米廣告李總，合作一度陷入僵局；尚之桃發揮實幹精神，提前調查導演背景並深入片場當群演，成功幫欒念搭上導演，逼得李總不得不低頭簽約。

晚宴上，李總意圖向尚之桃灌酒套近乎，盧米與欒念默契配合為其解圍。回程途中，欒念不僅教導尚之桃應對職場騷擾的言語技巧，還主動脫下外套為她禦寒。面對項目執行期客戶惡意拖延改單的刁難，欒念再次傾囊相授，教她建立群組溝通、標紅抄送存證的職場「護身符」法則，指點尚之桃在職場中快速成長。

第3集：在偏遠鄉村拍攝期間，帶教同事盧米因身體不適難以撐場，三組的趙欣琦便指派尚之桃隨村民外出尋找住處。隨後暴雨引發泥石流，尚之桃意外翻車失聯，趕來搜救的欒念亦被困於鎖死的車廂內。危急關頭，尚之桃挺身而出，精準砸破車窗救出欒念。二人靠著繩索轉移至安全避難點，欒念細心為尚之桃拔刺包紮並背她前行，這場生死歷程讓彼此間悄然滋生出微妙的情愫。

獲救送醫後，欒念全程守候在病榻旁照料，並叮囑尚之桃往後切勿盲目服從他人安排。回到公司後，欒念當眾嚴詞訓斥推卸責任的趙欣琦，盧米亦發聲維護尚之桃的貢獻。憑藉在「木蘭說」項目中的出色表現，尚之桃順利通過試用期簽訂正式合同。為表達謝意，尚之桃主動提出請客，原本拒絕的欒念隨後轉念改口由自己作東，令尚之桃喜不自勝。

第4集：欒念帶尚之桃前往好友譚勉的農家院吃紅燒魚解饞，期間前女友突然前來瘋狂糾纏並劃傷欒念，欒念冷靜處理後果斷帶尚之桃離開。

週末，尚之桃與朋友聚會後前往酒吧，誤點了十八杯酒而喝得大醉。恰巧也在該酒吧的欒念登台獻唱，吸引了尚之桃的目光。見外國朋友欲帶醉酒的尚之桃離去，欒念立刻衝上前解圍並宣稱尚之桃是其女友。面對醉意朦朧、嚷著「救救命要以身相許」的尚之桃，欒念一路背著她，最終無奈將說不清地址的尚之桃抱回了自己的家中。

第5集：醉酒的尚之桃被欒念帶回住處，二人抵擋不住內心的情感與吸引，發生了甜蜜的親密關係。次日一早，尚之桃留下「昨晚你辛苦了」的紙條悄然離去。好友譚勉發現尚之桃遺落在欒念家的背包，調侃這是「欲擒故縱」的手段。不料直男思維的欒念在約見還包時，竟當面質問尚之桃是否故意落包以糾纏他；深受傷害的尚之桃當即強調昨晚僅是意外，此後絕不會再有任何瓜葛。

察覺到尚之桃的決絕與傷感後，欒念有些不是滋味，特意買下限量款奢侈品包作為補償。然而當二人再次面交送包時，尚之桃堅決拒絕接受，表示希望雙方全當什麼都沒發生過，更不要因此影響到未來的公務評估；面對尚之桃的冷淡与劃清界限，欒念反而追問她不肯收包是否還抱有談感情的念頭，二人陷入僵局。

《早春晴朗》6-10集分集劇情

第6集：尚之桃為與欒念劃清界限，主動向梁心申請調至張嶺帶領的二組。二組接手了原本屬於一組的旗牌客戶，但客戶要求沿用一組之前的執行方案，張嶺遂指派尚之桃向欒念索要源文件。

求助無門的尚之桃前往欒念家門口蹲守，照顧醉酒的欒念並幫其清洗衣物。次日醒來，欒念口嫌體正直，以「失竊」為由叫回尚之桃，不僅將源文件拷貝給她、指點方案改進，還貼心為其烘乾衣服並一同乘車上班。尚之桃順利將源文件交差，令張嶺對她與欒念的交情刮目相看。

第7集：姚蓓因男友劈腿申請調往香港，尚之桃在送別中深受觸動，堅定了在北京打拼的決心。公司林總出面調解，促成張嶺帶領的二組與欒念的一組合作重啟「悅騰」項目，由欒念負責主導。

會議上，尚之桃主動請纓配合盧米處理供應商資料，並前往欒念辦公室請教。欒念雖口頭上強調「避嫌」，仍悉心指導並稱讚她的勇敢；尚之桃趁機歸還修好的打字機按鍵，兩人的關係在工作互動中微妙緩和。

為了項目，尚之桃穿著高跟鞋奔波至深夜，欒念心疼並主動開車送她回家。途中，欒念接到母親催促相親的電話，因見尚之桃專注工作而賭氣答應。下車時，欒念體貼地將腳疼的尚之桃抱過水坑，卻在此時撞見特意打傘出來接尚之桃的孫遠翥。看著兩人撐傘離去的背影，醋意大發的欒念扔掉雨傘，轉頭便向母親取消了相親。隨後欒念找譚勉喝悶酒，被譚勉一語道破其「又慫又怕」、在感情中不知所措的真實心態。

第8集：尚之桃搭建的數據方案獲得「悅騰」客戶的高度評價，梁心意圖將其提拔為資深客戶執行。然而，一封針對欒念私生活的匿名黑料郵件突然爆發，誣陷其家暴等醜聞。安妮暗中操弄此事企圖將欒念拉下馬，張嶺得知後嚴詞警告。尚之桃與盧米欲為欒念作證，但梁心遵照欒念「不牽連他人」的意願及時制止。

面對總公司的調查，欒念冷靜梳理郵件接收人的名單特徵，推翻了前女友作案的可能，精準鎖定係內部人所為。隨後，在譚勉等好友的協助下，欒念利用行車記錄儀畫面找到了當天遭人斷電與偷拍的關鍵鐵證。被暫停職務期間，焦急的尚之桃主動登門探望，兩人在山頭相處時情不自禁相擁親吻，感情再度升溫。

考量到公開內鬥細節會損害公司聲譽與客戶信任，欒念顧全大局將證據私下交由林總處理。最終，總公司發文澄清桃色新聞均屬子虛烏有，欒念成功洗清冤屈並正式升任代理總經理；重返崗位後，他雷厲風行地將安妮提交的過高預算大幅削減，予以有力反擊。

第9集：尚之桃在僅有五千元預算的情況下，巧妙利用未來合作機會招攬贊助，將公司籃球賽辦得有聲有色，出色能力獲得全公司與欒念的高度認可。慶功宴上，悅騰的萬鈞企圖向尚之桃打探供應商底價被拒，暗中觀察的欒念心生讚許，但見萬鈞對其大獻殷勤，又忍不住醋意大發。

私下相處時，欒念向尚之桃提出建立「不公開且一對一」的隱秘親密關係，雙方達成共識。生日當晚，尚之桃與朋友聚會歡慶，接獲欒念關心電話。醉意朦朧間，尚之桃吐露生日願望，坦言希望能抓住自己愛的人與欒念，令欒念難掩嘴角上揚。

第10集：得知尚之桃要去相親后，醋意大發的欒念強行將她帶上車，兩人在車內情不自禁深情擁吻，並順理成章開啟了隱秘的地下戀情。為了不被同事發現、避免被質疑依靠上司上位，尚之桃堅持在公司嚴格保持職場距離，兩人只能在梯間、車內等角落暗度陳倉，在克制與拉扯中享受著地下戀的甜蜜。

然而，一場突如其來的職場危機打破了平靜。因幫美工背鍋，尚之桃負責的品牌標誌印製出錯，構成了一級事故。為了化解危機，欒念與尚之桃連夜奔赴印刷廠修改彩頁，及時止損。但在公司大會上，欒念依然公事公辦，當眾宣布了對尚之桃一年內不得升職加薪的處罰。

《早春晴朗》播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》電視劇幾時播?哪裡看 ？《早春晴朗》於8月26日12:00開播，一共有24集，由優酷播放。會員8月31日至9月6日每日12時更新一集，SVIP 每日搶先看一集。

《早春晴朗》播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員人物

井柏然 飾 欒念

井柏然飾演欒念（微博圖片）

孫千 飾 尚之桃