早春晴朗線上看劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《早春晴朗》陸劇，改編自同名小說。有高小嫺作為編劇，蔣繼正為執導，由井柏然、孫千領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《早春晴朗》電視劇情大綱

學歷普通的北漂女孩尚之桃（孫千 飾），誤打誤撞拿到世界頂級廣告公司的職缺，成為一名職場菜鳥。入職首日，極具天賦且毒舌的「鬼才」老闆欒念（井柏然 飾）便直接勸她放棄。然而熱烈勇敢的尚之桃並未被擊退，她頂住重重壓力不斷提升自我，最終實現蜕變，成長為能獨當一面的優秀員工。

在狹路相逢的相處中，尚之桃亦步亦趨的成長撬碎了欒念世故堅硬的心防，互相吸引的二人在都市叢林中展開了極限拉扯與分分合合。在這場愛的洗禮下，欒念逐漸收斂過往鋒芒，尚之桃亦變得堅強成熟，勢均力敵的兩人最終克服阻礙，為彼此寫下了全新的結局。

《早春晴朗》播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》電視劇幾時播?哪裡看 ？《早春晴朗》於8月26日12:00開播，一共有24集，由優酷播放。VIP會員首更3集，SVIP 每日搶先看一集。8月27日至8月29日每天更新2集，8月30日更新1集。Netflix 同步今日開播。

《早春晴朗》哪裡看 ？最新播出更新時間｜最新追劇日曆

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員關係圖

《早春晴朗》演員人物

井柏然 飾 欒念

井柏然飾演欒念（微博圖片）

孫千 飾 尚之桃