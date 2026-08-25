魯振順黃昏戀大反轉未婚妻驚變「阿媽」　自爆同居分房瞓零性生活

現年68歲的資深綠葉魯振順入行逾50年，憑《笑傲江湖》中「東方不敗」一角深入民心，他與女同學Julie於2019年重逢譜出黃昏戀，原定高調籌備2022年結婚，豈料婚期一拖再拖最終告吹，二人關係更發生戲劇性轉變，Julie由未婚妻變成「阿媽」，背後全因一碟充滿「媽媽味道」的餃子。



魯振順與交往多年的伴侶Julie。（Youtube@冰姐的花樣人生）

魯振順與女同學Julie於2019年重逢譜出黃昏戀。（受訪者提供）

餃子重現媽媽味道

二人關係的轉捩點，源於Julie親手包的一碟餃子。魯振順憶述：「佢買返嚟嘅餃子皮，但包出嚟嘅味道真係好似我阿媽！食完之後，佢行返去自己屋企嗰陣，我真係喊咗一大餐，由嗰刻開始，我就覺得佢畀到我阿媽嘅感覺。」自此二人由未婚夫妻變成「母子」，感情反而更深厚。

餃子重現媽媽味道。（資料圖片）

自爆冇性生活

二人現時雖同居但堅決分房而睡，他笑言老人家作息不同，自己半夜磨牙、放屁兼每小時去廁所，分房才能保障睡眠質素。提及床笫之親，他更直言這個年紀早已不需要性生活：「我哋咁大年紀咯，搞唔到咁多嘢啊，又話我哋生唔生。生？黐孖筋，屁都冇放過。」如今Julie全權掌管其飲食與理財，無微不至的照顧讓他極之享受這份「母愛」。

自爆冇性生活。（資料圖片）

許下「生養死葬」承諾

沒有婚書約束，魯振順卻許下比婚姻更重承諾的豪言：「我可以照顧阿媽，孝順阿媽，所謂『生養死葬』，佢在生之年我就會養佢。」回首半世紀演藝路，他年輕時曾因由主角跌落配角，不堪打擊而割脈自殺斬斷九條手筋，幸而走過低谷後學會放下。近年他決定跳出舒適圈離巢無綫北上發展，在事業與感情上均活出通透人生！

許下「生養死葬」承諾。（受訪者提供）