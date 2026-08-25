高鈞賢為愛女推百萬劇約　二千萬買豪宅鋪路名校培育：似谷愛凌咁

首屆「香港先生」冠軍高鈞賢（Matthew），前年自爆迎娶比自己年輕10歲、身家「億億聲」的美容院老闆娘黃梓漫，去年1月更「升呢」做人父，迎來寶貝女高子琳（Liona）。近日高鈞賢在接受《東周刊》訪問時，他透露為專心陪伴女兒成長，自己不惜推掉過百萬劇約，豪擲2,250萬元購入九龍塘「畢架山一號」豪宅為愛女鋪路傳統名校，更寄望愛女未來能如奧運金牌得主谷愛凌般憑努力在體壇或學業發光發亮。

高鈞賢愛女高子琳（Liona）已1歲半。（IG@mattkobe）

高鈞賢升呢做人父後變身「超級奶爸」。（IG@mattkobe）

高鈞賢升呢做人父後變身「超級奶爸」。（IG@mattkobe）

高鈞賢用AI湊女親力親為

早前因愛女與鄰居引發網絡熱議的高鈞賢，私下原來是個「神隊友」。他化身「科技奶爸」善用AI幫手湊女，由餵奶、掃風到換尿片通通親力親為：「有咩就上網問AI，好有用！」提到湊女心經，他透露Liona初期曾遭遇嘔奶危機，試足4、5款奶粉都冇用，一度擔心是乳糖敏感，幸最終轉用美國奶粉順利解圍。講到生育計畫，高鈞賢斬釘截鐵表示「生一個夠晒數」，將心思全放在女兒身上。他笑言Liona個性獨立又勇敢，儼如「大女主」，平時最愛攀高攀低，故屋企已做足安全措施，實行「開放式教養」任跌任跑，藉此提升愛女的自我保護意識。

高鈞賢照顧愛女親力親為，有咩就上網問AI。（陳順禎攝）

寧推過百萬劇約帶埋愛女吸金賺奶粉錢

轉眼間Liona已1歲半，高鈞賢為了不錯過女兒的黃金成長期，除了將星期日定為「絕對家庭日」，更不惜推掉多套劇集，寧願少賺過百萬酬勞：「陪伴先係最重要！現時工作重心會放喺自己嘅娛樂公司同做直播，希望可以陪到佢10歲，咁就無憾。」雖然「損手」推工作，但愛女好運帶水，一家三口獲青睞接拍親子廣告，Liona小小年紀已經幫手賺奶粉錢，非常吸金。

一家三口合照。（IG@mattkobe）

豪擲2,250萬鋪路名校培育「谷愛凌」

愛女心切的高鈞賢早前更豪擲2,250萬元，入手九龍塘老牌豪宅「畢架山一號」3房單位，一早為女兒鋪好升學路：「已經計劃好佢讀咩幼稚園同小學。」不過他亦補充，最重要是愛女健康快樂，「讀到書就讀」。熱愛運動的他更寄望女兒承傳運動員細胞：「The magic is in the work，希望佢可以成為運動員，好似谷愛凌咁。」