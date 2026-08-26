周家蔚43歲生日姚子羚到賀慶祝　20年閨蜜團同框狀態驚艷網民

2006年度香港小姐亞軍周家蔚，近日在社交平台曬出最新聚會靚相，與一班閨蜜齊聚一堂慶祝生日。照片中，周家蔚與好友一同戴上「BIRTHDAY QUEEN」肩帶，姚子羚、黃瑩（Sassy）等好姐妹更是盛裝出席為其慶生，場面極其溫馨熱鬧。

周家蔚近日在社交平台曬出最新聚會靚相。（IG@janetchowkawai）

周家蔚43歲狀態極佳

周家蔚當天穿著一件白色中袖開襟襯衫，領口有獨特的鏤空設計，搭配黑色高腰裙，風格簡約大方。她還戴上了帶有金色流蘇裝飾的「BIRTHDAY QUEEN」肩帶。在這幾張合照中，她的肌膚看起來相當飽滿光滑，姿態也顯得十分從容、優雅。雖然她已經是兩位孩子的母親，但依舊氣色飽滿、狀態大勇，渾身散發著成熟穩重的氣質。

周家蔚43歲氣色飽滿、狀態大勇。（IG@janetchowkawai）

20年閨蜜齊聚熱鬧慶生

周家蔚透露這場聚會不僅是姐妹間的生日盛宴，更是為了慶祝她們相識相知長達20年的深厚友誼。當天出席的圈中好友包括姚子羚及黃瑩（Sassy）等人，眾人一身黑色系高級利落的造型，保養得宜的她們同框合照依然少女感十足，盡顯多年默契與好感情。

周家蔚近日與一班閨蜜齊聚慶祝生日。（IG@janetchowkawai）

照片曝光後，不少網民及圈中好友紛紛在帖文下留言送上生日祝福，紛紛表示羨慕她們能維持長達20年不變的真摯友情，並祝願她們姐妹情深、青春常駐。

周家蔚婚後育有兩子。（IG@janetchowkawai）