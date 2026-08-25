宋江金所泫隔5年二搭《白色緋聞》　豪門私生子頂流假戀落魄童星

韓國人氣演員宋江與金所泫（金所炫）正式宣布「二搭」。MBC電視台今日（25日）透過官方社交平台釋出選角海報，確認兩人落實主演劇集《白色緋聞》，消息一出即引來大批劇迷熱烈討論。



宋江、金所泫時隔5年再合體主演新劇《白色緋聞》。（IG@mbcdrama_now）

戀愛鈴CP時隔5年再合體搭檔

兩人曾在2019年Netflix人氣劇集《喜歡的話請響鈴》中首度合作，分別飾演「金朝晀」與「黃宣梧」，可惜兩人當年在劇集中愛得轟烈卻未能走到最後，令大量觀眾至今仍然大呼「意難平」。今次二人暌違5年再度合作，褪去當年的青澀稚氣，改演背負著深刻創傷的成年男女。兩人預計會挑戰層次更豐富的深沉情感戲，展現更加成熟的面貌，化學反應絕對備受期待。

兩人曾在2019年《喜歡的話請響鈴》中首度合作。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

（《喜歡的話請響鈴》劇照）

私生子巨星契約戀上落魄童星

新劇《白色緋聞》改編自同名網絡小說、漫畫。劇集幕後班底亦十分強勁，由曾執導神劇《惡之花》的導演金哲珪，聯手《原來這就是愛啊》編劇金佳恩共同打造。

宋江將飾演集韓國頂級巨星與財閥三世於一身的「段以赫」。表面上他是風光耀眼的頂流，私底下卻是個身不由己的豪門私生子。為擺脫財閥家的繼承爭奪，主動提出與跌落谷底的童星「池恩雪」（金所泫 飾）展開假戀愛。曾經紅極一時的「池恩雪」因捲入重大事件而走下神壇，無奈轉行以經理人身份生活。兩人在為了欺騙世人而展開假戀愛的過程中，將一同解開深埋於過去的傷痛，上演一場「雙向救贖浪漫故事」。

宋江（IG@songkang_b）