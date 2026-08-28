百億富豪孫宇晨爆與景甜私密細節　撫摸胸部前要被女方要求修甲

早前，內地女演員景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件，被指控收取富商男友孫宇晨5000萬人民幣後不履行合約生子，並將對方封鎖而不還款項。孫宇晨昨晚（27日）於社交平台發布一篇數千字長文，以第一人稱細述與內地女星景甜的情感歷程，文中不僅揭露兩人極具私密性的細節，更大爆娛樂圈「撕番位」與「劇組夫妻」內幕，震撼各界。

內地女演員景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件。（微博＠景甜）

孫宇晨與景甜首次見面就襲胸

長文中，孫宇晨特別提到兩人初相識時的場面。他透露，某次晚間二人相處時，自己伸手想要撫摸對方胸部卻被推開，原以為遭拒，豈料景甜隨後從包包裡拿出專業的小工具袋，景甜這才嬌嗔地開口：「你的指甲扎得我痛。」孫宇晨看了看自己的手，坦承平時都是拿指甲刀隨便剪兩下，邊緣非常尖銳，平時自己沒感覺。景甜隨即叫他：「過來。」並順勢將孫宇晨的手放在自己腿上，開始一根一根認真替他磨指甲。景甜邊磨邊展示手法，先用粗的那一面磨出形狀，磨完換一面，再換另一面拋光，磨了一會兒還會特地舉起指甲對著燈光細細檢查，確認後再繼續磨。

孫宇晨忍不住問：「這個要磨多久？」景甜則耐心回答：「磨到不刮人為止。」整整十隻手指，景甜花了快一個小時才搞定。期間景甜還像個導師般現場教學：「這一面磨形狀，這一面拋光，最后一面不要來回蹭，要順着一個方向。」孫宇晨也只能乖乖回答「好」。磨完後，景甜翻過他的手仔細摸了一下，滿意地說：「行了。摸吧，想摸哪都行。」過程中景甜更隨口說出一句耐人尋味的話：「要是以後我不在了，就再没有人給你拋指甲了。」

孫宇晨爆景甜深夜為其修指甲。（微博＠景甜）

景甜私下要求孫宇晨喊「媽媽」

除了磨指甲的溫馨情節，文中最令人震驚的莫過於兩人私下的稱呼。孫宇晨爆料，在乘坐私人飛機的途中，景甜向他提及自己名字的由來，指是將父親與母親的姓氏拼在一起。隨後，景甜抱著孫宇晨甜笑表示：「以後別叫我景甜了，叫我媽媽吧。」孫宇晨亦當場順從回應：「好，媽媽。」自此，孫宇晨在長文中便全程以「媽媽」稱呼景甜，奇特的稱呼與親密關係引來大批網民熱議。

疑似孫宇晨文中提到二人見面的馬爾代夫索尼娃賈尼。（微博＠景甜）

疑似孫宇晨文中提到二人見面的馬爾代夫索尼娃賈尼。（微博＠景甜）

景甜大爆內地演藝圈潛規則

除了私密情事，孫宇晨還爆料景甜曾向他透露過內地演藝圈的內幕。他聲稱兩人在度假期間，景甜透露自己拍戲時的劇組人際關係極其複雜，有些演員進組四五十天，白天在拍戲，晚上就發生親密關係，白天甚至還要為了排位「撕番位」。景甜更補充指，只要戲一拍完殺青，無論先前關係多親密，大家就會當作什麼都沒發生過。

孫宇晨千字文中提到的特內里費麗思卡爾頓。（微博＠景甜）

孫宇晨千字文中提到的特內里費麗思卡爾頓。（微博＠景甜）

孫宇晨稱長文寫了十幾個小時

儘管長文中描繪了大量極具畫面感的私密細節，但文中亦標註有「本文純屬虛構」的字樣。對此，孫宇晨受訪時坦言自己這篇長文寫了十幾個小時，絕大多數是符合自己意願的真實陳述。

正前往出席「特朗普幣」晚宴的孫宇晨。（X@justinsuntron）

景甜正式回應：自己眼光不行

面對連番爆料與法律訴訟，景甜於28日上午首度正面回應，發文強調：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂」，並承認自己「眼光不行，智慧欠奉」，堅信法律會證明一切。景甜工作室亦指責對方的行為是「以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為」。

景甜於28日上午首度正面回應。（微博＠景甜）