【孫宇晨／景甜】加密貨幣項目波場（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）近日聲稱向內地女星景甜付出3,000餘萬（人民幣）巨額禮金後遭拒絕交往，現已入稟追討，事件引發全網關注。景甜工作室反斥孫宇晨「抽水」，景甜本人更發文強調「不會為錢出賣愛情與靈魂」。



被外界估計身家多達85億美元（約666億港元）、自帶極高流量的「幣圈狂人」孫宇晨，過去一直爭議不斷，本文將盤點其過去的連串爭議事件。



TRON創辦人孫宇晨（Justin Sun）近日聲稱向內地女星景甜付出巨額禮金後遭拒絕交往，現已入稟追討，事件引發全網關注。（微博@新浪娛樂）

景甜工作室反斥孫宇晨「抽水」，景甜本人更發文回擊絕不出賣愛情與靈魂。（微博@景甜）

孫宇晨畢業於北大與賓大 創辦波場TRON躋身幣圈巨富

孫宇晨在1990年生於青海西寧，畢業於北京大學歷史系，後赴美國賓夕法尼亞大學取得法學碩士。2017年他創立加密貨幣項目波場（TRON），主打去中心化內容分享平台；2018年波場透過首次代幣發行（ICO）迅速籌集約7,000萬美元（約5.49億港元）資金，其後收購BitTorrent（BT種子母公司），躍升為幣圈風雲人物。據《福布斯》2026年估算，其個人資產已高達85億美元（約666億港元）。

孫宇晨1990年生於青海西寧，畢業於北京大學歷史系，後赴美國賓夕法尼亞大學取得法學碩士，2017年創立TRON。（微博@野生11）

456萬美元天價拍下巴菲特午餐 三度「放飛機」

2019年6月，孫宇晨以456.7888萬美元（約3581萬港元）天價拍下「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐，創下歷史紀錄。然而其後他三度推遲午餐日期，先稱「身體不適」，再稱「行程衝突」，被中外媒體戲稱「放飛機」，午餐最終於2020年1月私下完成。

2019年6月，孫宇晨以456.7888萬美元天價拍下「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐，本是做慈善卻三度放飛機，午餐最終於2020年1月私下完成。（網上圖片）

遭美國SEC指控 重罰1,000萬美元和解

2023年3月，美國證券交易委員會（SEC）起訴孫宇晨，指控他透過操縱波場代幣（TRX）次級市場、組織「網絡水軍」刷量等手段非法獲利，並未註冊銷售證券。SEC同時起訴其關聯公司BitTorrent。至2026年3月，孫宇晨與SEC達成和解，支付1,000萬美元（約7,800萬港元）罰款，未承認或否認指控。

景甜禮金官司掀爭議 女方發文：絕不出賣愛情與靈魂

2026年8月27日，孫宇晨委託律師張起淮證實已就「返還禮金」起訴景甜及其父母，追討3,000萬人民幣（約3,530萬港元）禮金並申請凍結資產。同日他發表標註「純屬虛構」的長文《我的女友景甜》，聲稱景甜收取3,000萬人民幣禮金後拒絕交往。景甜工作室火速發出嚴正聲明，而景甜本人於8月28日發文強調「不會為錢出賣愛情與靈魂」，而案件目前尚未進入實體聆訊階段。