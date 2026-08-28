向太驚爆與向佑母子決裂內幕　因向華強過度縱容致兒子脫軌

向華強的妻子「向太」陳嵐近年常在公眾面前公開家事，此前向太曾透露因對小兒子向佑恨鐵不成鋼，與丈夫已打算將家族遺產全數交由大兒媳郭碧婷管理。向太近日登上內地節目《陳魯豫．慢談》接受訪問時，再度爆出細仔向佑昔日不受控的內幕，更痛定思痛直言自己是「慈母多敗兒」。

向太近日登上內地節目《陳魯豫慢談》接受訪問。（節目截圖）

向太透露向佑「根本講不動」

向太在節目中回憶，兩兄弟年幼時自己愛子心切，為栽培二人付出了極大心血。從幼稚園開始便四處尋求名校，隨後更一手包辦前往英國留學，以及赴瑞士、美國等地參加夏令營，可謂出錢又出力。然而談及與小兒子向佑現時甚少來往的現狀，向太坦言打擊不算太大，但就對當年的管教方式深感後悔。她透露向佑長大後「根本講不動」，而這一切的根源，竟與丈夫向華強昔日的溺愛有關。

向太爆向華強會多番阻撓她管教向佑。（節目截圖）

向太爆向華強會多番阻撓她管教向佑。（節目截圖）

向華強過度縱容致細仔性格脫軌

向太爆料指，小時候每當想管教向佑，作為父親的向華強都會多番阻撓：「你講他一個，他就給你哭到快暈過去，他爸就不准。」她坦言當時甚至連一句「你這樣做不對」都不能說，長年累月下來問題越積越深，終導致兒子性格脫軌。眼見兒子長大後持續不受控，向華強最終下了鐵心，對向佑提出「不要來往最好」，甚至表明：「錢照給你，不要回來惹我們生氣，尤其你媽。」直接將兒子排除在日常家庭生活之外。

向佐及向佑兩兄弟感情要好。（heungjacky@IG圖片）

向佐近積極協助向佑與父母修補關係。（微博＠向佐JackyHeung）

向太爆與向佑恢復聯絡

提及母子關係的近況，向太透露兩人近期已重新加為好友，快年滿40歲的向佑日前更破天荒向她發了一句「I love you」，令向太感到極為愕然。向太認為真正的愛不應只掛在嘴邊，若真的愛母親，就不該去做母親反對的事。她強調自己絕無偏心大仔向佐，但感嘆人與人之間的情感必須是雙向付出，母愛亦非一味單向傾注，並感性表示：「你感受不到他喜歡你，你也會氣餒的，愛會消失。」