向太爆與向佑恢復聯絡　時常收到「告白」訊息　後悔當年管教不當

郭碧婷與向佐結婚被外界認為是嫁入豪門，婆婆向太（陳嵐）也喜歡媳婦，甚至被問到若兒子向佐出軌，她一定會站在郭碧婷這邊，選擇放棄兒子。



向太日前在《陳魯豫．慢談》節目中，談到之前向佐在接受訪問時，曾談到過去幾段戀情，有些是因為向太不同意而分手，向太坦承確有此事，但也透露有些其實不是，自己只是被兒子拿來背黑鍋。

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如今向佐已結婚有孩子，向太被問道若是有天向佐受到外界誘惑出軌，向太也直言一定會站郭碧婷這邊，讓向佐儘快處理好，再看看郭碧婷是否會原諒，若不原諒向太表示會放棄兒子。

向佐及向佑兩兄弟感情要好。（heungjacky@IG圖片）

向太談論與向佑的關係，二人微信已互加：

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另外談到小兒子向佑，向太也證實近來母子倆有恢復微信聯絡，更談到從向佑小時候要管教時，他會哭到要昏倒，因為向華強心疼，從此就禁止向太對小兒子批評痛罵，等到孩子長大後變成如今的狀況，這是讓她很後悔的地方，因此夫妻倆才選擇與向佑斷絕聯絡好幾年。

現在向佑有時會突然傳訊息給她「I LOVE YOU」，看到年近40歲的兒子開始要表達對父母的愛意，坦言會有嚇一跳感覺，但也希望兒子不要只會說，對於父母不同意的損人不利己的事情就不要做。

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