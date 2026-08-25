向太放話兒子若出軌力挺郭碧婷　向佐不滿：賺夠錢無聊就去打麻將

撰文：聯合早報
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香港娛樂大亨向華強的太太陳嵐（向太）接受中國內地主持人陳魯豫專訪，暢談家中大小事。她透露，過去曾多次替兒子向佐當「背鍋俠」，讓他以「我媽不同意」為由結束感情。她放話，若向佐婚後偷吃，自己一定站在媳婦郭碧婷那邊，「郭碧婷不原諒，那我就放棄你了。」相關片段曝光後，向佐公開表達不滿，反問：「老人家不是應該勸年輕人家和萬事興？」

向太陳嵐在《陳魯豫·慢談》節目中，自認是一個好母親。談到向佐早前在《言外之易》中公開剖白家庭心結，並引起熱議，她坦言看完訪問後心裏很不舒服，感覺自己在兒子心中不值一提，一點分量都沒有。

陳嵐（向太）接受陳魯豫專訪，暢談家中大小事，放話若向佐婚後偷吃，自己一定站在媳婦郭碧婷那邊。（向太微博圖片）

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尤其《言》主持人易立競提到，向華強的前妻曾替她照顧孩子兩年，向佐當下竟未否認，讓她更加生氣。她強調：「我是很盡責的母親，我沒有把小孩交給人家養過一天。」事後，她為此質問向佐，對方卻回嘴：「哎，隨便講嘛，外面還有人說五年的，你也沒生氣。」向太認為，網上流傳的說法只是營銷號胡亂編造，但向佐既然當面被問及，就應該立即澄清。

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向太苦笑說：

他（向佐）說他很尊敬他爸爸，他老婆很偉大，他很愛他弟弟，然後就好像沒提到我。我說，向佐你是不是就會欺負一個最愛你的人？你討好了所有，得罪了我，（覺得）我會原諒你。他（聽了）只有默認。

後來，向太看到兒子的這段訪問獲得諸多好評，她只好吞下委屈，「誰叫他是我兒子呢？做人，其實我很能消化東西的。我沒有垃圾情緒，絕對不做傷害我自己的事。因為我都勸所有人不要內耗，內耗真的會出事的。」

談及向佐與郭碧婷的婚姻，向太分析，兒子十分尊重妻子，甚至有點怕她，郭碧婷因此才能管得住他。

陳魯豫好奇，郭碧婷看起來像個對什麼都淡淡的「淡人」，怎麼看得出她喜歡管人？向太解釋，郭碧婷在娘家是大姐角色，負責照顧家中大小事，「她賺錢也不容易，這不也是一種管理嗎？她本來就在做管理。」

若兒子出軌必支持媳婦

陳魯豫接着追問，若向佐抵擋不住外界誘惑，向太會站在哪一邊？向太斬釘截鐵地回答：「我當然一直站在郭碧婷這邊。」若郭碧婷選擇不原諒向佐，「那我就放棄你（向佐）了。」

陳魯豫進一步追問，所謂「放棄」是否意味着斷絕關係、不再付款，甚至家族信託基金也沒向佐的份？向太聞言笑着連連點頭，讓陳魯豫不禁感嘆：「這樣的奶奶，的確很少見。」

向佐：這是要逼我營業嗎？

向太的訪談內容話題上了熱搜，向佐24日晚上在微博發文說：「這是要逼我營業嗎？不是應該老人家勸年輕人家和萬事興！而且我也說過不想再公開提家事。」

他繼而向母親喊話：

賺夠錢無聊的話，打打遊戲打打麻雀（將）吧！我還在努力衝着！家裏（事）家裏解決，這麼喜歡內耗，我真的不喜歡，自己耗吧。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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